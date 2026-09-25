Real Madrid'den, başkanı kulüple ilişkisinin "onarılamaz" olduğunu açıkça söylerken, İspanya La Liga Birliği'nin tarafsızlığına güvenmesi nasıl istenebilir? Bu, Real Madrid ile Javier Tebas arasında bir kriz değil, hakemlik konusunda yeni bir anlaşmazlık da değil. Bu, bana göre, kurumun bizzat kendi tarafsızlığına duyulan güven krizidir.

Tebas'ın Real Madrid ile görüş ayrılığına düşmesi, kulübün açıklamalarını ve tutumlarını eleştirmesi onun hakkıdır. Ancak birlik başkanının, çıkarlarını hep birlikte temsil etmesi gereken kulüplerden biriyle alenen süregelen bir çatışmanın kalıcı bir tarafına dönüşmesi normal midir?

Bu tablonun ne kadar tuhaf olduğunu anlamak için şöyle bir örnek düşünün: Seçilmiş bir meclis başkanı, bir milletvekili grubuyla ilişkisinin, o grubun başkanı görevde kaldığı sürece "onarılamaz" kalacağını ilan ediyor ve ardından kamuoyu önünde sürekli olarak bu gruba yanıt vermek ve saldırmak için ortaya çıkıyor.

Özür yerine saldırı

Krizin köküne dönelim. Tebas, Real Madrid'in derbideki olaylar nedeniyle öfkesini dile getirmesinden ve hakemliğe yönelik sert saldırısından hoşlanmadı. Ama Real, haklarını uygun gördüğü biçimde savunmaktan başka ne yaptı ki?

Real Madrid'in öfkesini dile getirme üslubuna katılmayabilirsiniz, kimi açıklamalarının ve yöneticilerinin ifadelerinin bazen abartılı olduğunu düşünebilirsiniz; ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek var: Derbideki hakemlik, daha sonra hakem komitesinin bizzat kabul ettiği hatalara sahne oldu.

Dolayısıyla ben, Real Madrid'in bu tür hataların gelecekte tekrarlanmamasını talep etmek için gerekli gördüğü tırmandırıcı adımları atmasının onun hakkı olduğunu düşünüyorum; çünkü bu hatalar maçın sonucunu ve dolayısıyla şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkiledi.

Ayrıca şunu da vurguluyorum: Kabul edilmiş bir hakem hatasının varlığı, Real Madrid'in tüm iddialarının doğru olduğu anlamına gelmez; ama ona itiraz etme ve sistemin gözden geçirilmesini talep etme hakkını verir.

Tebas, Real Madrid'in hakemlere yönelik suçlamalarının La Liga'nın zihinlerdeki imajını etkilediğini düşündüğü için öfkeli. Ancak bana göre, hem Kraliyet Kulübü'nün hem de diğer kulüplerin zarar gördüğü hakemlik sorununun çözümüne gerçek bir katkı sunmaya çalışmadı. Aksine, sanki başını kuma gömercesine, yalnızca Real'e karşı çıkmak uğruna, sürekli olarak ortaya çıkıp "Dünyanın en iyi hakemlerine sahibiz" diyor.

Ayrıca Real Madrid, alenen kabul edilen hakem hataları için şimdiye kadar resmî bir özür almış değil; birkaç gün önce Manchester derbisinde yaşananların aksine. İşte Premier Lig ile La Liga arasındaki farklardan biri de burada yatıyor.

Premier Lig'e bakın

Belki de buradaki gerçek fark, belirli bir kişiden çok, müsabakanın yönetilme biçimiyle ilgilidir. İngiltere'de etkili bir hakem hatası meydana geldiğinde, tartışmayı zarar gören kulüple açık bir savaşa dönüştürmek yerine, bunu gözden geçirmek ve kabul etmek için net bir alan bulunur. Nitekim İngiltere Ligi'nde hakemlikten sorumlu olan Howard Webb'in, Manchester derbisindeki tartışmalı durumlardan birinde hata olduğunu kabul etmesiyle son zamanlarda yaşanan da budur.

Premier Lig'in artık hatasız olduğunu ya da İngiliz futbolunun hakemlik konusunda kusursuz bir modele ulaştığını söylemiyorum. Ancak fikir basitçe şu: Herhangi bir müsabakanın gücü, yöneticilerinin onu savunmak için kaç kez ortaya çıktığıyla değil, hatayı kabul etme, düzeltme ve kulüplerin ona duyduğu güveni koruma kapasitesiyle ölçülür.

İşte bu yüzden, birliğin bir numaralı sorumlusunun, çatışmada fazladan bir taraf olmaktan çok, sistemin tarafları arasında bir hakeme daha yakın olması gerektiğini düşünüyorum.

İngiltere Ligi Birliği yöneticilerinden birinin, örneğin Manchester City'ye alenen saldırmak için ortaya çıktığını hiç görmedik; oysa kulüp, finansal fair play ile ilgili davalarda suçlanıyor.

Ayrıca sıradan taraftarların, Premier Lig Birliği yöneticilerinin adlarını bile bilmediklerini tahmin ediyorum; çünkü medyada nadiren görünüyorlar. Işıkları seven Tebas'ın tersine; onun "X" platformundaki hesabı, hassas görevi göz önünde bulundurulduğunda gereğinden fazla aktif görünüyor.

"Muhalefet et ki tanınasın"

Bana göre Tebas, Başkan Florentino Pérez ile arasındaki kişisel anlaşmazlıkları tasfiye etmek için Real Madrid'i bu türden bir medya krizine sürüklemek istedi. Bu durum, Pérez "Santiago Bernabéu" kalesinde kaldığı sürece ilişkinin düzelmeyeceğini söylediği son açıklamalarından açıkça anlaşıldı.

Tebas ayrıca, son açıklamasındaki ifadesiyle, savunduğu haklar da olsa, İspanya'daki "en güçlü yapı"nın karşısında durmaktan korkmayan sorumlu imajı çizmek istiyor. Yani "Muhalefet et ki tanınasın" ilkesi gereğince, muhalefet uğruna muhalefet ediyor.

Tebas, birçok medya çıkışında "çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı" olduğunu söylüyor; oysa birlik başkanının belirli bir kulübe olan aidiyetini açığa vurması da mantıklı değil. Ancak gerçek şu ki bu açıklama, Kraliyet Kulübü'ne ve yöneticilerine saldırmak için arkasına sığındığı bir perdeden başka bir şey değil.

Gitme vakti geldi

Tebas, kulüplerin üzerinde çalışan bir müdür değil; "La Liga"nın genel kurulu tarafından seçilmiş bir başkandır. Birliğin resmî bilgileri, başkanın 4 yıllığına seçildiğini belirtiyor; ana tüzük de görevin, başka nedenlerin yanı sıra güvensizlik oylamasıyla sona erebileceğini kaydediyor.

Bu nedenle, Real Madrid ve başkanıyla arasındaki kişisel anlaşmazlıklar La Liga'daki mücadelenin adaletini etkilemeden önce, Tebas'ın şu anda görevden alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Müsabakadaki rekabetin, alışageldiğimiz sportif rekabetin dışındaki harici konulara bağlı hale gelmesi yerine, sahanın çerçevesi içinde kalmasını istiyoruz. İspanyol futbolunun, birliğe çatışmaların içinde değil, üzerinde yer alan bir başkan gerekiyor.