Ligin başkanı, kulüple ilişkisinin "onarılamaz" olduğunu açıkça söylerken, Real Madrid'den İspanya La Liga'nın tarafsızlığına güvenmesi nasıl istenebilir? Bu, Real Madrid ile Javier Tebas arasında bir kriz ya da hakemlik konusunda yeni bir anlaşmazlık değil. Bana göre bu, kurumun tarafsızlığına duyulan güvenin krizi.

Tebas'ın Real Madrid ile görüş ayrılığına düşme, kulübün açıklamalarını ve tutumlarını eleştirme hakkı vardır. Ancak lig başkanının, çıkarlarını hep birlikte temsil etmesi gereken kulüplerden biriyle açık bir çatışmanın kalıcı bir tarafına dönüşmesi normal midir?

Tablonun tuhaflığını kavramak için şunu bir düşünün: Seçilmiş bir parlamento başkanı, bir milletvekili grubuyla ilişkisinin, o grubun başkanı görevde kaldığı sürece "onarılamaz" kalacağını ilan ediyor, ardından sürekli olarak ortaya çıkıp bu grubu kamuoyu önünde yanıtlıyor ve ona saldırıyor.

Özür yerine saldırı

Krizin köküne dönelim. Tebas, Real Madrid'in derbideki olaylar nedeniyle öfkesini dile getirmesinden ve hakemliğe yönelik sert saldırısından hoşlanmıyor. Peki Real, haklarını uygun gördüğü biçimde savunmaktan başka ne yaptı?

Real Madrid'in öfkesini ifade etme üslubuyla görüş ayrılığına düşebilir, bazı açıklamalarının ve yöneticilerinin beyanlarının zaman zaman abartılı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek var: Derbideki hakemlik, daha sonra hakem komitesinin bizzat kabul ettiği hatalar barındırdı.

Dolayısıyla bana göre Real Madrid'in, gelecekte bu tür hataların tekrarlanmamasını talep etmek için gerekli gördüğü tırmandırıcı adımları atma hakkı vardır; çünkü bu hatalar maçın sonucunu, dolayısıyla şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkiledi.

Ayrıca şunu da vurgulayayım: Kabul edilmiş bir hakem hatasının varlığı, Real Madrid'in tüm iddialarının doğru olduğu anlamına gelmez, ama ona itiraz etme ve sistemin gözden geçirilmesini talep etme hakkını verir.

Tebas, Real Madrid'in hakemlere yönelik suçlamalarının La Liga'nın zihinsel imajını etkilediğini düşündüğü için öfkeli. Ancak bana göre, Real Madrid'in ve diğer kulüplerin zarar gördüğü hakemlik sorununun çözümüne gerçek bir katkı sunmaya çalışmadı. Aksine, sanki kafasını kuma gömercesine, yalnızca Real'e karşı çıkmak için sürekli ortaya çıkıp "Dünyanın en iyi hakemlerine sahibiz" diyor.

Ayrıca Real Madrid, birkaç gün önce Manchester derbisinde olanın aksine, kamuoyu önünde kabul edilen hakem hataları için henüz resmi bir özür almış değil; işte Premier Lig ile La Liga arasındaki farklardan biri de burada yatıyor.

Premier Lig'e bakın

Belki de buradaki gerçek fark, belirli bir kişiyle değil, ligin yönetiliş biçimiyle ilgilidir. İngiltere'de etkili bir hakem hatası meydana geldiğinde, tartışmayı zarar gören kulüple açık bir savaşa dönüştürmek yerine, bunu gözden geçirmek ve kabul etmek için net bir alan bulunur. Nitekim İngiltere Ligi'nde hakemlikten sorumlu olan Howard Webb'in, Manchester derbisindeki tartışmalı bir pozisyonda hata bulunduğunu kabul etmesiyle son zamanlarda olan da budur.

Premier Lig'in artık hatasız hale geldiğini ya da İngiliz futbolunun hakemlikle başa çıkma konusunda ideal bir modele ulaştığını söylemiyorum. Ancak fikir çok basit: Herhangi bir ligin gücü, yöneticilerinin onu savunmak için kaç kez ortaya çıktığıyla değil, hatayı kabul etme, düzeltme ve kulüplerin ona olan güvenini koruma kapasitesiyle ölçülür.

Bu yüzden bana göre ligin bir numaralı yetkilisi, çatışmada fazladan bir taraf olmak yerine, sistemin tarafları arasında bir hakeme daha yakın olmalıdır.

Örneğin, Manchester City mali fair play ile ilgili davalarda suçlanmasına rağmen, İngiltere Ligi yetkililerinden birinin ortaya çıkıp kulübe kamuoyu önünde saldırdığını hiç görmedik.

Ayrıca sıradan taraftarın, Premier Lig yetkililerinin isimlerini bile bilmediğini tahmin ediyorum; çünkü medyada çok az görünüyorlar. Işıkları seven ve hassas görevine kıyasla "X" platformundaki hesabı gereğinden fazla aktif görünen Tebas'ın aksine.

"Muhalefet et ki tanınasın"

Bana göre Tebas, Başkan Florentino Perez ile kişisel anlaşmazlıklarını tasfiye etmek için Real Madrid'i bu türden bir medya krizine sürüklemek istedi. Bu, ilişkinin Perez "Santiago Bernabeu" kalesinde kaldığı sürece düzelmeyeceğini söylediği son beyanlarından açıkça anlaşıldı.

Tebas ayrıca, son bildirisinde nitelediği şekliyle, İspanya'nın "en güçlü yapısı"na karşı durmaktan çekinmeyen yetkili imajıyla görünmek istiyor; bu yapı kendi haklarını savunuyor olsa bile. Yani "muhalefet et ki tanınasın" ilkesi uyarınca, muhalefet için muhalefet ediyor.

Tebas birden fazla medya çıkışında "küçüklüğünden beri Real Madrid taraftarı" olduğunu söylüyor. Bir lig başkanının belirli bir kulübe olan bağlılığını açıklaması da mantıklı değilken, gerçek şu ki bu açıklama, kraliyet kulübüne ve yöneticilerine saldırmak için arkasına sığındığı bir perdeden başka bir şey değil.

Ayrılık vakti geldi

Tebas, kulüplerin üzerinde bir memur yönetici değil, "La Liga" genel kurulu tarafından seçilmiş bir başkandır. Ligin resmi bilgileri, başkanının 4 yıllığına seçildiğini belirtiyor; tüzük ise görev süresinin, diğer nedenlerin yanı sıra bir güvensizlik oylamasıyla da sona erebileceğini kaydediyor.

Bu yüzden bana göre, Tebas'ın Real Madrid ve başkanıyla kişisel anlaşmazlıkları La Liga'daki rekabetin adaletini etkilemeden önce, onu şu an devirmek gereklidir.

Ligdeki rekabetin, alışkın olduğumuz sportif mücadeleden uzak dış meselelere bağlı hale gelmesi yerine, sahanın içinde kalmasını istiyoruz. İspanyol futbolu, çatışmaların içinde değil, üstünde olan bir lig başkanına ihtiyaç duyuyor.