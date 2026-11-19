Rodri'nin Barcelona'ya transferindeki senaryo yeniden tekrarlanıyor, ancak bu kez roller tersine döndü. İspanyol oyuncuyu son anda kapan taraf Barcelona olmuştu, şimdi ise Real Madrid aynı şekilde karşılık vermeye hazırlanıyor. Hedefte, stoper bölgesinde "yeni Rodri" olarak nitelendirilen genç bir oyuncu var.

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Real Madrid ve Barcelona'nın transfer piyasasındaki hedefleri son dönemde sık sık kesişti. İspanyol futbolunun iki devi kadrolarını güçlendirmek için sürekli bir arayış içinde. Son transfer dönemlerinde bunun belki de en çarpıcı örneği, son anda kararından dönen Rodri oldu.

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Real Madrid'e transferini netleştirmiş gibi görünürken, Barcelona son dönemde oluşan belirsizlikten yararlanarak yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Şimdi Barcelona ve Real Madrid, bu kez gelecek adına bir oyuncunun transferi için piyasada yeniden karşı karşıya geliyor. Ancak "Rodri" senaryosu tekrarlanabilecek olsa da bu kez roller tersine dönecek.

İspanyol "El Desmarque" sitesinin haberine göre Barcelona, Brighton ile Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Luka Vušković'i kadrosuna katmak istedi. Hırvat milli futbolcu, Barcelona'nın sportif yönetiminin stoperde Pau Cubarsí'nin yanında oynatmak için tercih ettiği isim.

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İngiliz kulübü Barcelona'nın ilgisinin farkında ve mevcut ara transfer döneminde stoperini bırakmak istemiyor. Brighton'ın, bu sezonun sonunda yüklü bir bedel karşılığında gelecek teklifleri dinlemesi bekleniyor. İşte tam bu noktada Real Madrid devreye giriyor.

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İspanyol site, dolaylı bir bakış açısıyla Real Madrid'in Luka Vušković'e ilgi duyduğunu aktardı. Eflatun-beyazlıların, gelecek vaat eden bu oyuncuyu Barcelona'nın elinden almak için daha dolaylı bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor.

Rodri transferinde yaşanan hayal kırıklığının tekrarlanmaması için Real Madrid yönetimi, önümüzdeki transfer döneminde taktiğini değiştirebilir.

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Barcelona, Vušković'i savunmasının geleceği için ideal çözüm olarak görüyor. Hırvat oyuncu, Katalan kulübünün aradığı tüm özelliklere sahip: genç, fiziksel olarak güçlü, iki ayağını da iyi kullanıyor ve oyunu geriden kurabiliyor. Bu da onu Barcelona'nın oyun anlayışına tamamen uygun kılıyor.

Barcelona'nın sportif yönetimi, Vušković'i Pau Cubarsí ile birlikte geleceğin stoper ikilisi olarak konumlandırıyor. Bu ikilinin uzun yıllar boyunca takımın savunmasını koruyabileceği ve takıma güç ile teknik arasında denge kazandırabileceği düşünülüyor.

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Öte yandan Real Madrid durumu sessizce takip ediyor ama perde arkasında harekete geçiyor. Madrid ekibi, günümüz piyasasında genç savunma oyuncularının değerini çok iyi biliyor ve Vušković gibi bir oyuncunun Barcelona'ya gitmesine göz yummanın büyük bir hata olacağının farkında.

Bu nedenle Real Madrid, kış döneminde Barcelona ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınarak transfere farklı bir yoldan dahil olmayı ve Brighton'ın müzakere kapısını aralayacağı sezon sonunu beklemeyi değerlendiriyor.

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Brighton da oyuncusunun değerini çok iyi biliyor ve onu kolay kolay bırakmayacak. Özellikle oyuncunun 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşmesinin bulunması, İngiliz kulübünü pazarlık masasında oldukça güçlü kılıyor ve oyuncu için yüksek bir bonservis talep etmesine olanak tanıyor.

Beklentiler, transferin Vušković gibi bir yeteneğe yakışır büyük rakamlara ulaşabileceği yönünde. Bu da Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadeleyi yalnızca sportif değil, aynı zamanda finansal bir mücadeleye dönüştürüyor.