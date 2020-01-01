Real Madrid ve Barcelona, Igor Gomes'in peşinde

İspanyol basınına göre Real Madrid ve Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Igor Gomes’i transfer etmek istiyor.

Sao Paulo’nun 21 yaşındaki yıldız adayı Igor Gomes, devlerin radarına girdi.

Diario AS’ın haberine göre ezeli rakipler ve , bu futbolcunun transferinde karşı karşıya gelecek.

Ülkesinde ‘Yeni Kaka’ olarak lanse edilen Igor Gomes’i bu kulüplerin yanı sıra ’nın da takip ettiği iddia edildi.

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Orta sahada görev yapan Igor Gomes, altyapısından yetiştiği Sao Paulo’da 44 maça çıkarken rakip ağları 5 kez havalandırdı.

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Globo Esporte, geçtiğimiz ekim ayında Barcelona yöneticilerinin bu futbolcu için ’da görüşmeler yaptığını yazmıştı.

Igor Gomes’in sözleşmesinde 50 milyon euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Öte yandan Kaka da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Igor Gomes’in tarz olarak kendisine benzettiğini söylemiş ancak futbolcunun üzerinde oluşabilecek baskı nedeniyle bu tarz bir kıyaslama yapılmasını doğru bulmadığını ifade etmişti.