Real Madrid ve Barcelona için transfer piyasasında büyük bir darbe

Manchester City, Hırvat milli takımın savunma oyuncusu Josko Gvardiol ile sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzatmaya hazırlanıyor; anlaşma, oyuncunun maaşında önemli bir artış öngörüyor.

Bu durum, son haftalarda 24 yaşındaki oyuncuya ilgilerini yoğunlaştıran Real Madrid ve Barcelona için büyük bir darbe anlamına geliyor. İngiliz kulübü, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve uzatmayı resmileştirmek için sadece son onayın kaldığını düşünüyor.

Transfer haberleri konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya koyduğu bilgilere göre, Manchester City, Hırvat oyuncuyla haftalar süren görüşmelerin ardından iyimser bir havada. Kulüp, oyuncuyu Alman takımı Leipzig'den transfer etmek için yaklaşık 90 milyon euro ödemişti; bu da onu tarihin en pahalı defans oyuncusu yapıyor. Katalan "Cope" radyosu ise birkaç gün önce Barcelona'nın da oyuncuya ilgi duyduğunu doğruladı.

Real Madrid için büyük bir darbe

Bu gelişme, spor projesinde savunma hattını güçlendirmek için Javi Dardell'i en büyük öncelik olarak gören Real Madrid için büyük bir gerileme anlamına geliyor. Kraliyet kulübü, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen bir savunma oyuncusu arıyor. ve bu özellikler tam da Hırvat oyuncunun sahip olduğu niteliklerdir. Esnekliği, fiziksel gücü ve top dağıtma yeteneği, onu Avrupa futbolunun en iyi savunmacılarından biri olarak konumlandırmıştır.