Real Madrid ve Barcelona Camp Nou yolunda: El Clasico için geri sayım başladı!

Real Madrid ve Barcelona kafileleri, bu akşam İspanya Ligi müsabakaları kapsamında oynanacak merakla beklenen El Clasico mücadelesine hazırlanmak için Camp Nou Stadı'na doğru yola çıktı. Ezeli rakipleri bir araya getiren maç, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Real Madrid otobüsü, Barcelona'daki "İntercontinental" otelinden Camp Nou Stadı'na doğru hareket etti. Beklenen mücadele öncesi son hazırlıklara başlamak üzere kraliyet takımının oyuncularının dakikalar içinde stada ulaşması bekleniyor.

Buna karşılık, Barcelona kafilesi "Torre Melina Gran Melia Barcelona" otelinden aynı stada doğru hareket etti. Katalan takımının oyuncuları konaklama yerindeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra, iki takımın da maç sahasına ulaşması için geri sayım başladı.

Bu mücadele, Real Madrid ile Barcelona arasında süregelen rekabet ve her iki takımın da zirveyi kendi lehine sonuçlandırma ile puan tablosundaki konumunu güçlendirme isteği göz önüne alındığında, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışında büyük bir önem taşıyor.