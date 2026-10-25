Real Madrid ve Barcelona Camp Nou'ya ulaştı: El Clasico için geri sayım başladı!

Real Madrid ve Barcelona kafileleri, bugün pazar akşamı İspanya Ligi müsabakaları kapsamında oynanacak merakla beklenen Clasico mücadelesine hazırlanmak üzere Camp Nou Stadı'na ulaştı; iki ezeli rakibi bir araya getiren maç büyük bir taraftar heyecanıyla bekleniyor.

Real Madrid otobüsü, beklenen mücadele öncesi son hazırlıklara başlamak için Barcelona'daki "Intercontinental" otelinden az önce Camp Nou Stadı'na doğru yola çıkmıştı.

Buna karşılık Barcelona kafilesi, Katalan ekibinin oyuncuları konaklama merkezindeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra aynı stada doğru hareket etmek üzere "Torre Melina Gran Melia Barcelona" otelinden ayrılmıştı; böylece maça geri sayım başladı.

Bu karşılaşma, Real Madrid ile Barcelona arasındaki süregelen rekabet ve her iki takımın da zirve mücadelesini kendi lehine çevirip puan durumundaki konumunu güçlendirme isteği göz önüne alındığında, İspanya Ligi şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor.