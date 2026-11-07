Real Madrid, cumartesi akşamı üst üste sekizinci, LaLiga'da ise üst üste beşinci galibiyetini aldı. José Mourinho'nun ekibi, Valencia karşısında fazla zorlanmadı ve Mestalla'da Fede Valverde, Arda Güler ve Kylian Mbappé'nin golleriyle 0-3 kazandı. Real, maç fazlasıyla Atlético'yu geride bırakarak lider FC Barcelona ile puanlarını eşitledi. Barcelona, pazar günü Atlético'ya konuk olacak.

Real'de teknik direktör José Mourinho, Denzel Dumfries ve Trent Alexander-Arnold'ı yedek kulübesinde başlattı. Portekizli teknik adam, sağ bekte Valverde'yi tercih etti.

Real, yarım saate yaklaşılırken portakal şehrinde hak ettiği üstünlüğü yakaladı. Hafta içinde AEK Atina karşısında uzatma dakikalarında attığı sert şutla Real'e galibiyeti getiren Valverde, Mbappé'nin başarısız serbest vuruşunun ardından önüne düşen topu yaklaşık yirmi metreden yerden sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Yaklaşık on dakika sonra skor 0-2 oldu. Akıcı bir atağın ardından ileri çıkan Jude Bellingham soldan ortaladı. Top, bir Valencia oyuncusuna çarparak arka direkte Güler'e ulaştı. Güler, voleyle skoru 0-2'ye getirdi.

Arnaut Danjuma'nın ilk 11'de başladığı ve stoper Justin de Haas'ın devre arasında soyunma odasında kaldığı Valencia, Real Madrid savunmasını ciddi biçimde sınayacak kaliteyi gösteremedi.

Bitime çeyrek saat kala maçın sonucu kesinleşti. İkili mücadeleyi kazanan Güler, savunma arasına attığı delici pasla Mbappé'yi doğrudan kaleci Stole Dimitrievski ile karşı karşıya bıraktı. Mbappé, Kuzey Makedonyalı kaleciyi hızla geçip topu kolayca ağlara gönderdi: 0-3.

Böylece Real, müthiş serisini sürdürerek rakipleri Atlético ve Barcelona üzerindeki baskıyı artırdı. Valencia içinse tablo çok farklı. Los Che 19. sırada ve altında yalnızca Málaga bulunuyor.