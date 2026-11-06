Real Madrid, İspanya La Liga'da Valencia karşısında yeni bir mücadeleye çıkıyor. Son karşılaşmalarda beyazlı takımın bariz üstünlüğü göze çarparken, maç aynı zamanda ev sahibi ekibin kaçınmak istediği tarihi bir rakamı da beraberinde taşıyor.

Real Madrid, yarın cumartesi günü La Liga'nın 12. haftasında Valencia'ya konuk olacak. Madrid ekibi 27 puanla üçüncü sırada yer alırken, Valencia yalnızca 9 puanla sondan bir önceki sırada bulunuyor.

Real Madrid, zirvedeki Barcelona'ya (30 puan) ortak olabilmek için galibiyet peşinde koşarken, Katalan ekibinin ertesi gün pazar günü oynayacağı Atletico Madrid maçının sonucu da merakla bekleniyor.

"Opta" istatistiklerine göre Valencia, La Liga'da Real Madrid karşısında son iki maçını kaybetti ve bu iki karşılaşmanın ikisinde de gol atamadı.

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Takım, bu müsabakada Real Madrid karşısında Şubat 2023'ten bu yana, yani beyazlı kulübe karşı üst üste 4 maç kaybettiği dönemden beri üç maçlık bir mağlubiyet serisi yaşamamıştı.

Ayrıca Valencia, La Liga'da Real Madrid karşısında Ekim 1987'den bu yana, yani 39 yıldır, üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmakta başarısız olmamıştı.

Buna karşılık Real Madrid, La Liga'da Valencia'nın sahasına yaptığı son üç ziyarette iki galibiyet ve bir beraberlikle puan toplamayı başardı; ayrıca "Mestalla" Stadı'na yaptığı son iki ziyareti de kazandı.

Real Madrid, deplasmandaki bu seriyi sürdürmenin peşinde. Zira takımın İspanya Ligi'nde Valencia'nın sahasına yaptığı üst üste 4 ziyarette son kez puan toplaması, mağlubiyet görmeden üst üste 5 ziyarete uzanan bir seri yakaladığı Aralık 2013'e dayanıyor.