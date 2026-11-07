Real Madrid, Valencia karşısında 3 hakem hatasının "kurbanı"

İspanya La Liga'nın 12. haftasında cumartesi akşamı oynanan Real Madrid-Valencia maçının ilk yarısı, tartışmalara yol açan bazı hakem kararlarına sahne oldu.

AS gazetesi ve Cadena SER radyosunun hakem yorumcusu Iturralde González, Real Madrid ile Valencia arasındaki karşılaşmada yaşanan en çok tartışma yaratan pozisyonları değerlendirdi.

12. dakikada Guedes'in Yan Diomande'ye yaptığı sert müdahale maça damga vurdu; Valencialı oyuncu kaymasına ve topa dokunmasına rağmen aşırı güçle hamle yaptı.

AS gazetesi, Iturralde González'in açıklamalarını yayınladı. Yorumcu şöyle konuştu: "Sadece topa dokunmuş olması, oyuncuyu müdahalenin tehlikesinden sorumlu olmaktan kurtarmaz, çünkü büyük bir güçle hamle yaptı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ciddi bir sakatlığa yol açabilecek bir müdahaleydi. Eğer ona tam olarak isabet etseydi, onu 8 ay sahalardan uzak bırakabilirdi."

Guedes'in Diomande'ye yaptığı müdahalenin sarı kartı gerektirdiğini de ekledi.

Aynı durum, 24. dakikada Mafeo'nun Real Madrid'in bek oyuncusu Cucurella'ya yaptığı müdahale için de geçerli. Hakem yorumcusu şöyle dedi: "Bu tamamen net bir sarı karttır, çünkü arkadan geldi, topa müdahale etme şansı olmadan dize yöneldi."

Birkaç dakika sonra Mafeo, Kylian Mbappé'yi itmesi nedeniyle atılması istenmesine rağmen sarı kart gördü; bu, Mafeo'nun son savunmacı olması dikkate alındığında doğrudan kırmızı kartı gerektirir şeklinde yorumlanabilecek bir pozisyondu.

Iturralde'ye göre bu durum birden fazla yoruma açık. Şöyle dedi: "Kurallar, topun oyuncunun kontrolünde olmasını ya da onu kontrol etme konusunda gerçek bir fırsat bulunmasını şart koşuyor; ancak bunu bu pozisyona uygulamak oldukça büyük bir hayal gücü gerektiriyor."

Ancak Mafeo'nun, önceki müdahalesi nedeniyle bu pozisyona zaten bir sarı kartla girmiş olması gerektiğini de ekleyerek şunları söyledi: "O anda sarı kart görmüş olması gerekirdi."