İspanya La Liga Başkanı ve İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas'ın, Real Madrid'in yönetim yöntemlerini Nazi rejiminin propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı yöntemlerle karşılaştırdığı açıklamaları, dünya basınında geniş yankı uyandırdı ve görevinden ayrılması yönündeki çağrıları beraberinde getirdi.

Real Madrid'in resmi internet sitesine göre, Tebas'ın açıklamalarının yankıları birçok uluslararası basın organına ulaştı. En sert tepki ise, futbol alanında uzmanlaşmış Alman dergisi "Kicker"ın olaya dair net bir tavır almasının ardından Almanya'dan geldi.

Thomas Böker'in yorumuna göre dergi şunları yazdı: "Bu, kurbanlara bir hakarettir. Tebas istifa etmeli. Onarılması mümkün olmayan biçimde çizgiyi aştı. Bu meselenin tarihsel arka planı göz önüne alındığında, mümkün olan tek bir sonuç var."

Aynı doğrultuda, diğer uluslararası basın organları da La Liga Başkanı'nın açıklamalarını ön plana çıkararak krize ilişkin farklı görüşler dile getirdi.

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Bild

"Javier Tebas, Avrupa'nın en önemli liglerinden birinin başkanından beklenen diplomatik üslubu tamamen bir kenara bıraktı."

L'Équipe

"Real Madrid, Real Madrid TV'nin çalışma biçimini Goebbels'in kullandığı Nazi propagandasıyla karşılaştıran açıklamalarının ardından Javier Tebas'ın istifasını talep ediyor."

La Gazzetta dello Sport

"La Liga'da çatışma! Lig başkanının saldırısının ardından İspanya'da tartışma alevlendi. Real Madrid: Derhal istifasını istiyoruz."

The Guardian

"Javier Tebas cuma günü sosyal medya üzerinden Real Madrid'e saldırdı; uzun bir mesajda kulübün hakemlerin güvenilirliğini zedeleme çabalarını Nazi Almanyası'nın kullandığı propaganda yöntemleriyle karşılaştırdı."

Goal

"Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas ile yeniden karşı karşıya geldi; dahası istifasını talep ediyor. Bu, büyük ölçüde isabetsiz bir karşılaştırmanın ardından geldi."

BBC

"Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın kulüp yönetimini Nazi rejiminin propaganda sorumlusu Joseph Goebbels'e benzetmesinin ardından derhal istifasını istedi."

Reuters

"Real Madrid cuma günü, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın kulüp yönetiminin söylemini Almanya'da Nazi Partisi'nin kullandığı propaganda yöntemleriyle karşılaştırmasının ardından istifasını talep etti."

ESPN

"Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Real Madrid TV'yi Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını izlemekle suçlamasının ardından görevden ayrılması yönündeki talebini yeniledi."

Olé

"Real Madrid ile Javier Tebas arasındaki çekişme zirveye ulaştı. Kulüp ile La Liga Başkanı uzun süredir karşılıklı eleştiri ve suçlamalarda bulunuyordu; ancak aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Tebas'ın, Kraliyet kulübünün medya yaklaşımını Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırmasının ardından İspanya'nın başkentinde öfke patladı."