Real Madrid'in televizyon kanalı son dönemde, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamaların yanı sıra, dünya genelindeki taraftarlarıyla iletişim kurduğu ana medya platformuna dönüştü.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, kanalın çeşitli programları, Real Madrid'in taraf olduğu tartışmalı konuları büyük bir hevesle ele aldı. Bunların başında da İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas ile yaşanan çekişme geliyor. Tebas, geçtiğimiz cuma günü Madrid kulübüne ait kanalın yayınlarını Nazi propagandasına benzetmişti.

Sevilla maçı öncesinde, teknik direktörün basın toplantısına çıkıp medyaya konuşmasından önce yayınlanan kısa tartışma programlarından biri konuyu yeniden gündeme getirdi ve işlerin kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı.

Real Madrid kanalındaki programa katılanlardan biri şöyle konuştu: "Gara gazetesiyle yapılan kıyaslamanın ardından şimdi sıra Nazi rejimine geldi. Bence sınırları aşalı bir süre oldu. Bu, Sayın Javier Tebas'ın Real Madrid başkanına yönelik kişisel bir meselesi ve kendisinin İspanya Ligi Birliği başkanı ve İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcısı olduğu düşünülünce bu durum kaygı verici. Bu da onun büyük bir güce sahip olduğu anlamına geliyor; hatta federasyon içindeki etkisi, belki Sayın Louzán'ın etkisinden bile daha fazla."

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Böylece Real Madrid ile İspanya Ligi Birliği arasındaki çekişme, iki taraf arasındaki yeni bir karşılaşma bölümüyle tırmanıyor ve bunun son olmayacağı anlaşılıyor.



