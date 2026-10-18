Real Madrid televizyonu, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya, Laporta'nın LaLiga Başkanı Javier Tebas'a Real Madrid'e karşı sürdürdüğü mevcut mücadelede destek verdiğini açıklamasının ardından suçlamalar yöneltti.

Laporta kısa süre önce şöyle demişti: "Javier Tebas'ın LaLiga başkanı olmasıyla şanslı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu tür konularla ilgilenmek için gereken tecrübeye sahip; ayrıca Real Madrid'in lige yönelttiği saldırılara karşı koymak için gerekli sağduyuya da sahip. Görünüşe göre her şeyi yıkmak istiyorlar; LaLiga'yı ve hakem teknik komitesini yıkmak istiyorlar. Üstelik İspanya Federasyonu'ndan da memnun değiller, hiçbir şey hoşlarına gitmiyor."

Şöyle devam etti: "Neyse ki LaLiga başkanı olanların gerçeğinin farkında; ayrıca pek çok mücadele verdi ve büyük tecrübe kazandı, bu da onu LaLiga'ya üye bir kulübe yakışmayan bu saldırılara karşı koyabilecek durumda kılıyor. Çünkü Real Madrid, yapılan her şeye sürekli olarak saldırmaya dayanan bir tutum ya da yaklaşım benimsiyor."

Real Madrid televizyonu, Laporta'nın Tebas'a verdiği desteğe yanıt verdi ve şöyle dedi: "Almanya'da Nazizm meselesine karşı özel bir hassasiyet var ve oradan da Javier Tebas'ın istifasını istiyorlar; görevinde kalmasının kurbanlara bir hakaret olduğunu düşünüyorlar. Joan Laporta'nın, Tebas'ın LaLiga başkanı olarak devam etmesinden son derece mutlu olduğu apaçık ortada. Şaşırtıcı olan ise, onu destekleyen tek kulübün Barcelona olması."

Şöyle ekledi: "Tebas hâlâ görevine sıkı sıkıya tutunuyor ve istifayı reddediyor. LaLiga başkanı, kulübün oyuncularını lisanslandırabilmesi için Barcelona'nın ekonomik kaldıraçları ve her türlü hileyi kullanmasına izin verdi; ayrıca takımın oyuncularını kaydedip rekabet edebilmesi için kural ve yönetmeliklerin aşılmasına göz yumdu."

Şu sözlerle tamamladı: "Tebas, Negreira davasını ele alma konusunda hiçbir acele göstermiyor. Barcelona'ya bitmek bitmeyen bir liste halinde pek çok hizmet sundu ve kulübün Negreira davasını gömme çabalarında en büyük müttefiki konumunda."



