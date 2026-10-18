Real Madrid televizyonundan yeni bir tırmanış: "Negreira burada değil ama Tebas var"

Real Madrid televizyonu, Santiago Bernabeu'daki Sevilla maçı öncesinde İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas'a yönelik eleştirilerini tırmandırdı; İspanyol futbol sistemi içindeki etkisini sorgulayarak hakem atamaları ve yerel ligin yönetimiyle olan ilişkisine dair soru işaretleri ortaya attı. Böylece kulübün resmi kanalından İspanyol futbolu yetkililerine yeni bir saldırı geldi.

"Hoy jugamos - Bugün Oynuyoruz" programı, yayınına geçmiş olaylar üzerinden Tebas'ı hedef alan alaycı yorumlarla başladı. Programın sunucusu, "Şu ana kadar Javier Tebas, geçen gün yaşananlar nedeniyle hâlâ istifa etmedi" dedi ve ardından, aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevini de yürüten birlik başkanının istifa etmemesinin beklenen bir durum olduğunu ekledi.

Yorumcu Miguel Angel ise eleştirilerin tonunu yükseltti ve nüfuzun Tebas'ın elinde toplanmasının İspanyol futbolu için bir tehlike oluşturduğunu savundu. Birlik başkanının iki görevi birlikte yürüttüğünü belirten yorumcu, kendi bakış açısına göre Tebas'ın, ihalelere ve kurum içinde olup bitenlere ilişkin dosyalarda federasyon içindeki fiili güç sahibi olduğunu ekledi.

Negreira, Real Madrid televizyonunun saldırısının merkezinde

Program, Tebas'a yönelik eleştirilerini İspanyol futbolunda geniş tartışmalara yol açan Negreira davasıyla ilişkilendirdi ve mevcut duruma eleştiri yöneltmek için Real Madrid'in eski teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun geçmiş açıklamalarından yararlandı.

Yorumcu şöyle konuştu: "Mourinho eski basın toplantılarında soruyordu: 'Negreira orada değil, ama Tebas İspanya Ligi Birliği'nde, Tebas da federasyonda.'"

Bu çıkış noktasından hareketle program sunucusu, Tebas'ın nüfuzu ile hakem atamaları arasında bir bağ bulunma olasılığına dair soru işaretleri ortaya attı ve bunun Real Madrid ile Barcelona'nın oynadığı maçların yönetimini etkileyip etkileyebileceğini sorguladı.