Real Madrid televizyonu, Endülüs ekibinin iki takım arasında Kraliyet ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmadaki hakem kararlarına yönelik itirazlarına yanıt olarak Sevilla'ya saldırısını tırmandırdı; rakibini hakem pozisyonlarını değerlendirmede çifte standart uygulamakla suçladı ve şikâyetinin maç sonucundan dikkatleri dağıtmayı amaçladığını savundu.

Real Madrid televizyonu, Barcelonalı oyuncu Rodri'nin daha önceki bir karşılaşmada cezalandırılmadığı iddia edilen dirsek darbesi pozisyonunu yeniden gündeme getirerek, Sevilla'nın Real Madrid karşısında hakeme itiraz etmesinin, buna karşın konu Barcelona maçları olduğunda aynı tavrı sergilememesinin nedenini sorguladı.

Kanalın yorumcuları şöyle konuştu: "Sevilla, Rodri'nin dirseğinden şikâyet etmedi. Sevilla neden Barcelona'nın maçında şikâyet etmiyor ve iyi bir performans ortaya koyduğunda sessiz kalıyor?" Yorumcular, maçların analiz edilmesindeki bu farkın soru işaretleri doğurduğunu, Endülüs ekibinin kendi ifadelerine göre Real Madrid karşısında yediği dört golden dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını ekledi.

Real Madrid televizyonu Tebas'ı sansür uygulamakla suçladı

Kanalın saldırısı Sevilla ile sınırlı kalmadı, İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas'a kadar uzandı. Kanal, Tebas'ı, maç sırasında Santiago Bernabeu'da kendisine yönelik gerçekleşen protestoların görüntülerine sansür uygulamakla suçladı.

Real Madrid televizyonunun yorumcuları, taraftarların yayın sırasında Tebas'a yönelik protesto pankartını göremediğini belirterek, kendi ifadelerine göre Birlik başkanının ekrana yansıtılan görüntülerin seçimine müdahale ettiğini ve yorumculara ne söyleyebilecekleri konusunda talimat verdiğini savundu.

Yorumcular, kendi bakış açılarına göre stat içindeki protestoların maçın bazı anlarından daha önemli olduğunu ekleyerek, Birliği rekabeti bozmakla suçladı. Bu açıklamalar, Kraliyet ekibi ile İspanya Ligi yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta yeni bir tırmanış anlamına geliyor.

"Barcelona, Tebas ve kirli Negreira'nın ligi"

Kanal saldırısını sürdürerek, Real Madrid'e zarar verme yönünde bir eğilim bulunduğunu savundu ve Real Betis ile Barcelona maçındaki hakem tartışması olarak nitelendirdiği olaya atıfta bulundu; ardından Kraliyet ekibine yöneltilen eleştirileri Negreira davası ve Tebas ile olan anlaşmazlıkla ilişkilendirdi.

Kanalın yorumcuları, Real Madrid'in Sevilla karşısında güçlü bir maç ortaya koyduğunu, ancak kendi görüşlerine göre tartışmanın takımın performansı ve maçın sonucuna odaklanmak yerine başka meselelere kaydığını söyledi. Yorumcular, belirli tarafların maçla ilgili konuşmanın seyrini değiştirmeye çalıştığını ekledi.

Kanal ayrıca Real Madrid lehine verilen penaltıya da değinerek, bazı eleştirmenlerin maçın geri kalan anlarından söz etmekten kaçınmak için tartışmalı pozisyonlara odaklandığını alaycı bir şekilde ifade etti; ardından olayı kendi okumasına göre, Arda Güler'e yapılan daha önceki bir faul bulunduğunu vurguladı.