Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig karşılaşmasında süre almaması, taraftarları kızdırdı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Almanya'da Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, kritik karşılaşmayı Brahim Diaz'ın 48. dakikadaki harika golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek final bileti için önemli bir avantaj kaydetti.

Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Diaz, sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

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Arda Güler süre alamadı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Leipzig deplasmanında maç kadrosundaydı.

Kritik maçta iki değişiklik yapan Carlo Ancelotti, A Millî Takım'ın yıldızını oyuna almadı.

Carlo Ancelotti'ye tepki

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in oyuna girmemesinin ardından Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

X'te bir taraftar, "Arda Güler'in zamanı gelmişti. Bu çocuk antrenmanlarda hep harika goller atıyor" yorumunu yaparken, bir başka taraftar ise, "Ancelotti, seni seviyorum ama Allah aşkına şu çocuğu artık oynat!" ifadelerini kullandı. Bir taraftar ise Arda'nın Real Madrid'e giderek yanlış bir tercih yaptığını vurguladı.

Bellingham gözlerine inanamadı!

bu arada, Brahim Diaz'ın attığı inanılmaz gol Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ı da şaşkına çevirdi.

Sakatlığı sebebiyle Leipzig karşısında forma giyemeyen Bellingham, Diaz'ın golü sonrası sosyal medya hesabından "Aman Tanrım Brahim" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Bellingham'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.