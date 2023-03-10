Fransız süperstar için Madrid dedikoduları bitmek bilmiyor.

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin, futbol kariyerinde bir gün Real Madrid'de oynamak istediği sır değil.

Fransız yıldız için bir teklif savaşına girmeyecekleri konusunda ısrar etse de Madrid, Mbappe'yi en doğru fiyata ve hatta bedavaya transfer ederek kadrosuna katmayı planlıyor.

Ancak Ancelotti, Los Blancos'un harekete geçip geçmeyeceği konusunda ser veriyor, sır vermiyor...

NE SÖYLENDİ? Ancelotti maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Fransız süperstar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mbappe ile sözleşme imzalamak ister miydim? Bana bu soruyu bugün sorun, iki hafta veya üç ay sonra da sorabilirsiniz.

"Ancak ben, bu soruyu asla yanıtlamayacağım!"

BÜYÜK RESİM: PSG, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Fransız temsilcisi, son 16 turunda Bayern Münih'e toplamda 3-0 yenildi.

Mbappe, Münih'teki hezimetin geleceğini hiçbir şekilde etkilemeyeceği konusunda ısrar etti.

PSG'de uzun süre kalmak istediği söylenen yıldızın, mevcut sözleşmesi 2024'te sona eriyor ve Paris'te astronomik bir ücret kazanıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

(C)Getty images

Getty Images

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız forvet, Ligue 1 şampiyonluğunu garantilemek için Fransa'da iyi bir görüntü çiziyor.

Parisliler, şu anda ikinci sıradaki Marsilya'nın sekiz puan önünde liderliğin tadını çıkarıyor.

Ancak onların kaderleri, Avrupa'da beklentilerin yanından bile geçmiyor.