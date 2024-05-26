Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar verdiği iddia edildi.

İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid'de son dönemde harika bir çıkış yakalayan Arda Güler, gündemde kalmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Barcelona'yı elinin tersiyle itip İspanyol devine imza atan Fenerbahçe'nin eski yıldızı, her geçen gün Santiago Bernabeu sakinlerini etkilemeye devam ediyor.

Carlo Ancelotti'nin, 19 yaşındaki süper solak ile ilgili şaşırtıcı bir karar verdiği ortaya çıktı.

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Ancelotti, mevkisini değiştiriyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelottii'nin, Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

İtalyan teknik adamın, 19 yaşındaki futbolcunun saha içindeki pozisyonunu değiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

Fanatik'te yer alan haberde Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştiren Don Carlo'nun, genç yıldızı bu yaz futbola veda edecek olan Toni Kroos ve kulüpteki geleceği henüz netlik kazanmayan Luka Modric'in yer aldığı orta saha mevkisinde düşündüğü aktarıldı.

Arda olumlu karşıladı

Haberde Arda Güler'in, Carlo Ancelotti'nin bu fikrini olumlu karşıladığı aktarıldı.

Fiziksel olarak gelişimini hızla tamamlayan Arda'nın, antrenmanlarda orta sahada yer alacağı kaydedildi. Arda, son dönemde sağ kanatta görev yapıyordu.