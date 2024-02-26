Real Madrid'in evinde Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Arda Güler ile ilgili ilginç anlar yaşandı.

La Liga'nın lideri Real Madrid, 26. hafta mücadelesinde zorlu maçta Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Carlo Ancelotti'nin öğrencileri zorlansa da kazanmayı başardı.

Luka Modric'in golü 3 puanı getirdi

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Real Madrid maçın sonlarına doğru baskıyı iyice artırdı.

Mücadeleye yedek başlayan Luka Modric, 75. dakikada Nacho'nun yerine oyuna girdi ve maça direkt etki etmeyi başardı.

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Hırvat yıldız 81. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Real Madrid, bu gol ile birlikte maçı 1-0 galip tamamlayarak puanını 65'e yükseltti.

Arda Güler oyuna giremedi

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında ilginç anlar yaşandı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oyuna sokmaya karar vermişti.

Ancak tam bu esnada Luka Modric'in golü gelince İtalyan hoca, Arda'yı oyuna sokmaktan vazgeçti.

"Arda anlamasa da bir şey olmaz"

Mücadelenin ardından Carlo Ancelotti'ye Arda Güler değişikliğinden neden vazgeçtiği soruldu.

İtalyan eknik adam ise konuyla ilgili, "Modric'in golünden önce bir düşüncem vardı, golün ardından ise düşüncem değilşti. Sanırım Arda bunu anlamıştır, ama anlamasa da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.