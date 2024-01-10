Arda Güler, antrenmanda harika bir gol kaydetti ve Carlo Ancelotti'nin övgüsünü aldı.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, yeteneği ile teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkilemeye devam ediyor.

Arandina karşılaşmasındaki performansı büyük beğeni toplayan Türk süper solak, Atletico Madrid ile oynanacak İspanya Süper Kupası karşılaşması öncesi idmanda şov yaptı.

Herkesi hayrete düşürdü

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre yıldız futbolcu, Arda'nın son antrenmanda takım arkadaşlarını şaşırttı.

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Süper solak, dün gerçekleştirilen antrenmanda savunma oyuncularını çalıma dizerek harika bir gol kaydetti. Bu golün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, idmanı durdurdu.

Haberde İtalyan hocanın, "İşte bu böyle yapılır! Gidiyorsun, bir takım arkadaşıma yaslanıyorsun ve gol için net bir şut çekiyorsun" sözleriyle Arda'yı övdüğü iddia edildi.

Arda Güler'in maçı ne zaman?

La Liga lideri Real Madrid, İspanya Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşması, Suudi Arabistan'da sahne alacak.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki yarı final mücadelesi, Al Awal Park'ta oynanacak. 10 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak mücadele, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.