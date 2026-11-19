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Resmi açıklamada Real Madrid şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid C.F. ile Aurélien Tchouameni, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardı. Tchouameni, 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacak.

Aurélien Tchouameni, Real Madrid'e 2022'de katıldı. Kulüpte geçirdiği beş sezonda 205 maç oynadı ve sekiz kupa kazandı: bir Şampiyonlar Ligi, iki Kulüpler Dünya Kupası, iki UEFA Süper Kupası, bir İspanya ligi şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası.

Fransa millî takımı formasıyla 50 maça çıktı ve 2021'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı".

2022-23 sezonundan bu yana Real Madrid'de oynayan Tchouameni, Bordeaux ve Monaco'daki dönemlerinin ardından kulüp formasıyla 186 maça çıkıp 7 gol attı. 2000 doğumlu Fransız oyuncu, Real Madrid ile bir La Liga, bir İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Kulüpler Dünya Kupası, bir Kıtalararası Kupa ve iki UEFA Süper Kupası kazandı.

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Real Madrid, Tchouameni'nin sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu. İspanyol kulübünün açıklamasına göre Fransız orta saha oyuncusu, sözleşmesini uzatmak için kulüple anlaşmaya vardı ve 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid'de kalacak.

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Bordeaux ve Monaco'daki dönemlerinin ardından 2022 yazında İspanya'nın başkentine gelen Tchouameni, takımda giderek önemli bir rol üstlendi. Real Madrid, resmi açıklamasında oyuncunun kulüpte geçirdiği beş sezondaki katkısını vurguladı. Tchouameni bu süreçte 205 maça çıkıp sekiz kupa kazandı: bir Şampiyonlar Ligi, iki Kulüpler Dünya Kupası, iki UEFA Süper Kupası, bir La Liga, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası.

Bireysel performansına bakıldığında, 2000 doğumlu oyuncu Real Madrid formasıyla 186 maça çıktı ve yedi gol attı. Kulüpte kazandığı kupalar arasında bir La Liga, bir İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Kulüpler Dünya Kupası, bir Kıtalararası Kupa ve iki UEFA Süper Kupası bulunuyor.

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Tchouameni, Fransa millî takımıyla da önemli başarılara ulaştı: Fransa formasıyla 50 maça çıktı ve 2021'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Tchouameni, millî takımdaki ilk maçına 2021'de Bosna karşısında çıktı ve aynı yıl Uluslar Ligi'ni kazandı. Fransa millî takımıyla oynadığı son maç, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın son 32 turunda İsveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti.