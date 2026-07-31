İspanyol kulübü Real Madrid, tüm kulüp maçlarının sezonluk kombine biletleri ile tekil maç biletlerinin farklı organizasyonlardaki yeniden satışına karşı kesin ve kararlı bir tutum aldığını açıkladı. Kulüp, üyeliğin kalıcı olarak kaybedilmesine ve Santiago Bernabéu stadyumuna 3 yıl boyunca girişin yasaklanmasına kadar varabilecek caydırıcı cezalar içeren yeni bir disiplin yönetmeliği yayımladı.

Kraliyet kulübünün yönetim kurulu, geçtiğimiz salı günü, bu olası ihlalleri ve disiplin sonuçlarını belirleyen yeni disiplin yönetmeliğini onayladı. Bu adım türünün ilki değil; zira kulüp daha önce de bu tür yasa dışı faaliyetlerin gerçek taraftarların çıkarlarına verdiği zarara ilişkin endişesini defalarca dile getirmişti.

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Yeni yönetmeliğin son derece ağır suçlarla ilgili 10. maddesi, yasaklanan eylemlerin kapsamlı bir listesini belirledi. Bu liste şunları içeriyor: "Üyelik kartlarının, sezonluk kombine biletlerin, biletlerin, koltukların, kimlik bilgilerinin, kodların veya giriş izinlerinin izinsiz kullanımı, ele geçirilmesi, arz edilmesi, satışı, yeniden satışı, devri, temliki veya ticari pazarlaması."

Söz konusu davranış; çok sayıda bileti veya etkinliği etkilediğinde, birlikte hareket ederek ya da organize biçimde gerçekleştirildiğinde, geniş çaplı medya araçları aracılığıyla yapıldığında, bir aracılık veya ticari pazarlama zincirine dahil edildiğinde, bu amaçla kurulmuş platformlar, şirketler, acenteler veya yapılar kullanıldığında ya da manipülasyon, sahtecilik veya hileli gizleme içerdiğinde, son derece ağır bir suç olarak değerlendiriliyor.

Organize ağları tespit etmeye yönelik hassas kriterler

Kraliyet kulübü, herhangi bir faaliyeti "nesnel koşullarına dayanarak, izinsiz bir kullanıma veya ticari bir zincire dahil olduğunu kanıtlamaya yetecek düzeyde bir koordinasyon, yapı, tekrar veya öz sergilediğinde" organize olarak kabul ediyor.

Real Madrid, ihlalleri değerlendirirken, farklı üyelerin kaynağını ve aynı kişi, grup veya aracı üzerinden bunlara erişim imkânını; ayrıca aynı cihazların, ödeme yöntemlerinin, hesapların, telefon numaralarının, e-posta adreslerinin veya iletişim kanallarının kullanımını göz önünde bulunduracak.

Bunun yanı sıra, dijital platformların, sosyal ağların, acentelerin, kurumların veya aracılık hizmetlerinin kullanımı ile koordineli bir çalışmayı ortaya koyan diğer her türlü unsur da dikkate alınacak.

Resmi bir örgütün varlığını kanıtlamaya gerek yok

Dikkat çekici bir adımla, yeni düzenlemeler, "resmi bir örgütün varlığını kanıtlamanın, tüm üyelerinin kimliğini belirlemenin ya da üyenin mülkiyetin nihai teslimine bizzat katılmasının gerekli olmayacağını" açıkladı. Bu, denetimin sıkılaştırıldığına ve ihlalcilere karşı ispat işlemlerinin kolaylaştırıldığına yönelik açık bir işaret niteliğinde.

Ömür boyu yasağa kadar varan sert cezalar

Bu ihlallerin ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, kulüp tarafından bu tür işlemlere maruz kalabilecek herkes, "üyelik statüsünün iki ila üç yıl arasında geçici olarak askıya alınması" ile başlayan ve "üyelik statüsünün kaybı" ile "üyelik statüsünün kalıcı olarak kaybedilmesine" kadar varabilen sert cezalara tabi olacak.

Cezalar ayrıca, "ihlalcilerin iki ila 3 yıl arasında kulüp tesislerine erişiminin engellenmesini" de içeriyor. Bu, Kraliyet kulübünün maç biletleri üzerinden spekülasyon yapmaya ya da üyeliğini yasa dışı ticari amaçlarla kullanmaya kalkışan herkes için ağır bir darbe niteliğinde.

Bu kararlı adım, Real Madrid'in maç biletlerine olan yüksek talebi yasa dışı kazanç elde etmek için istismar eden spekülatörler ve aracılara karşı üyelerinin ve gerçek taraftarlarının haklarını korumaya yönelik sürdürdüğü çabalar kapsamında geliyor. Kulüp, aynı zamanda biletlerin adil ve şeffaf fiyatlarla hak edenlere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.