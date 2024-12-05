Real Madrid taraftarları, Athletic Bilbao yenilgisinin ardından Carlo Ancelotti'ye Arda Güler konusunda sert tepki gösterdi.

2023'ün yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olan Arda Güler, gündemde kalmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun geleceği, gerek Türkiye'de gerekse İspanya'da bir süredir tartışma konusu.

Yine yedek kaldı

Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında dün gece Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, San Mames deplasmanında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

A Millî Takım'ın yıldızı Arda Güler, Athletic Bilbao deplasmanında yine yedek kulübesindeydi. Yıldız futbolcu, 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu. Aynı anda bir başka genç yıldız Endrick de Rodrygo ile yer değiştirdi.

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Taraftarlar isyan etti

Öte yandan Fanatik'in haberine göre Real Madrid taraftarları, Arda Güler ve Endrick'in dün gece maçın son dakikalarında oyuna girmelerine tepki gösterdi.

İşte sosyal medya platformu X'te bazı Real Madrid taraftarlarının Arda isyanı...

@Boombap1980: "Kimin oynayacağına karar veren kişi Ancelotti'dir, Mbappe değil. Arda Güler ve Endrick'i 87. dakikada oyuna almaya karar veren kişi de Ancelotti'dir, Mbappe değil. Düşük tempoda oynamaya karar veren de hocadır, Fransız değil."

@AmerCharaf: Carlo Ancelotti'nin yaptığı şey anlaşılmaz ve savunulamaz 1-0 öndeyken Tchouameni'den önce Ceballos'u değiştirdi. Fran'ı çıkarıp Mendy'yi oyuna aldı ve hepsinin üstüne 3 puanı kaybediyor. Arda Güler ve Endrick'i 88. dakikada oyuna alıyor... Evet, 88. dakikada...

@Fernandoszco: Brahim, Endrick ve Arda Güler aldıklarından daha fazla dakikayı hak ediyorlar ama korkarım ki Ancelotti ile bu süreleri alamayacaklar. Sadece başka alternatifi kalmadığında onlara başvurduğu görülüyor. Bu gerçekten utanç verici çünkü çocuklar her zaman oradalar."

@Pichonradical: Ancelotti çok kötü! Arda Güler ve Endrick'i 87. dakikada geç ve kötü bir şekilde oyuna soktu! Bu hoca çok vasat ve gençlere güvenmiyor."