Real Madrid-Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunda perde bu gece açılıyor... Devler Ligi, yeni formatıyla bu akşam görücüye çıkıyor. Nefes kesecek 6 maç UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birbirinden zevkli 6 karşılaşma oynanacak. İşte bu gece sahne alacak 6 mücadele: Haberin devamı aşağıda Juventus - PSV | 19.45 Young Boys - Aston Villa | 19.45 Gelecek maç Şampiyonlar Ligi RMA VFB Maç önizlemesi Bayern Münih - Dinamo Zagreb | 22.00 AC Milan - Liverpool | 22.00 Real Madrid - Stuttgart | 22.00 Sporting CP - Lille | 22.00 Real Madrid-Stuttgart maçı hangi kanalda? Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk resmî maçına çıkacak. İspanyol devi, saat 22.00'de Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma tabii spor platformundan canlı olarak yayınlanacak. Arda Güler'in kritik mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Maç Tarih Saat Kanal Real Madrid-Stuttgart 17 Eylül Salı 22.00 Tabii Spor