Carlo Ancelotti Arda GulerGetty Images
Can Özer

Real Madrid-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - VfB StuttgartReal MadridVfB StuttgartŞampiyonlar Ligi

Real Madrid-Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunda perde bu gece açılıyor... Devler Ligi, yeni formatıyla bu akşam görücüye çıkıyor.

Nefes kesecek 6 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birbirinden zevkli 6 karşılaşma oynanacak.

İşte bu gece sahne alacak 6 mücadele:

Haberin devamı aşağıda

Juventus - PSV | 19.45

Young Boys - Aston Villa | 19.45

Gelecek maç

Bayern Münih - Dinamo Zagreb | 22.00

AC Milan - Liverpool | 22.00

Real Madrid - Stuttgart | 22.00

Sporting CP - Lille | 22.00

Real Madrid-Stuttgart maçı hangi kanalda?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk resmî maçına çıkacak.

İspanyol devi, saat 22.00'de Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.

Karşılaşma tabii spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler'in kritik mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

MaçTarihSaatKanal
Real Madrid-Stuttgart17 Eylül Salı22.00Tabii Spor
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