UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunda perde bu gece açılıyor... Devler Ligi, yeni formatıyla bu akşam görücüye çıkıyor.
Nefes kesecek 6 maç
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birbirinden zevkli 6 karşılaşma oynanacak.
İşte bu gece sahne alacak 6 mücadele:
Juventus - PSV | 19.45
Young Boys - Aston Villa | 19.45
Gelecek maç
Bayern Münih - Dinamo Zagreb | 22.00
AC Milan - Liverpool | 22.00
Real Madrid - Stuttgart | 22.00
Sporting CP - Lille | 22.00
Real Madrid-Stuttgart maçı hangi kanalda?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk resmî maçına çıkacak.
İspanyol devi, saat 22.00'de Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.
Karşılaşma tabii spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Arda Güler'in kritik mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Real Madrid-Stuttgart
|17 Eylül Salı
|22.00
|Tabii Spor