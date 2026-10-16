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Real Madrid, Sporting Lizbon'un yetenekli oyuncusunu ilgiyle takip ediyor

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Real Madrid akademiyi güçlendirmek için çalışıyor

Real Madrid, Portekiz ekibi Sporting Lizbon akademisinin en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Jacobo Afonso'yu takip ediyor. Bu bilgiyi "ESPN" kanalına birçok kaynak doğruladı.

Kanalın aktardığına göre Real Madrid, oyuncunun gelişimini bir süredir izliyor ve kendisi hakkında oldukça olumlu raporlar alıyor. Orta sahada görev yapan Afonso, fiziksel gücü ve ileri çıkma yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Oyuncu hem İspanya hem de Portekiz vatandaşlığına sahip; Salamanca'da doğdu ancak Portekiz'de büyüdü. İspanya'nın altyapı milli takımlarını temsil ediyor ve 16 yaş altı milli takımın son davet listesinde yer aldı. Babası, aralarında Benfica'nın da bulunduğu kulüplerde forma giymiş eski Portekizli futbolcu Nuno Afonso.

Real Madrid'in Afonso'ya olan ilgisi, kulübün gerek İspanya içinden gerek dışından çok erken yaşta yetenekli oyuncularla sözleşme imzalama politikasının bir parçası olarak geliyor.

Real Madrid son aylarda, Espanyol'un yalnızca 14 yaşındaki yeteneği Jan Vila'yı kadrosuna katmayı başardı. Ayrıca 6 Ekim'de 16 yaşını dolduran Manchester United oyuncusu JJ Gabriel ile de anlaşmaya varmak istiyor.

"La Fabrica" adıyla bilinen Real Madrid akademisi, geçen yaz oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerin 200 milyon euroyu aşmasının ardından özel bir dönem yaşıyor. Ayrıca genç takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, eylül ayında da 20 yaş altı Kıtalar Arası Kupa'yı kazandı.


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