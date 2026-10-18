Real Madrid ve Sevilla oyuncuları, bugün pazar akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin 9. haftası kapsamında oynanacak karşılaşma öncesinde, iki takım arasındaki karşılıklı selamlaşma merasimi sırasında pembe forma ile sahaya çıktı.

Oyuncular, pembe formaları her yıl 19 Ekim'e denk gelen Dünya Meme Kanseri Farkındalık Günü ile eş zamanlı olarak, bir farkındalık mesajı taşıyan özel bir jest olarak giydi. Bilgi "Marca" gazetesine ait.

Bu adım, İspanyol kulüplerinin meme kanseri farkındalık kampanyalarına katılımı çerçevesinde geliyor. Zira Real Madrid, dünya çapında sahip olduğu büyük popülariteden yararlanarak insani ve toplumsal meselelere dikkat çekmek amacıyla daha önce de bu tür girişimlere destek vermişti.

Dünya Meme Kanseri Farkındalık Günü; hastalığa ilişkin bilinci artırmayı, erken teşhisin önemini ve tedavi şansını yükseltmedeki rolünü vurgulamayı, bunun yanı sıra hastalara destek olmayı ve korunma ile farkındalık çalışmalarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sportif açıdan ise Real Madrid maça, İspanya Ligi puan tablosunda 18 puanla dördüncü sırada yer alarak çıktı. Beyazlılar ilk 8 haftada 6 galibiyet alıp 2 yenilgi yaşadı ve önümüzdeki pazar günü Barcelona ile oynayacağı El Clasico öncesinde Sevilla karşısında kazanmayı hedefliyor.



