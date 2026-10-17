Hakem Komitesi, yarın akşam İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftası kapsamında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Sevilla maçını yönetmek üzere Mateo Busquets Ferrer'i görevlendirdiğini açıkladı.

32 yaşındaki İspanyol hakem, İspanya'nın birinci ligindeki en genç hakem olarak öne çıkıyor ve İspanyol hakemliğinin geleceği parlak isimlerinden biri olarak görülüyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre pazar günkü karşılaşma, Busquets Ferrer'in bu sezon Real Madrid'in bir maçını yönettiği ilk müsabaka olmayacak. Hakem daha önce ikinci haftada takımın Real Sociedad ile oynadığı ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu Stadı'na dönüşüne sahne olan, 4-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle sonuçlanan maçı da yönetmişti.

Real Madrid'in Mateo Busquets ile olumlu sicili

Pazar günkü maç, Busquets Ferrer'in Real Madrid için yönettiği karşılaşmalar arasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Madrid ekibi bu maçlarda 6 galibiyet alırken, Atletico Madrid ve Las Palmas karşısında 2 beraberlik elde etti ve onun yönetiminde hiç yenilgi yaşamadı.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Sevilla'ya gelince, hakem Endülüs ekibinin 11 maçını yönetti; takım bu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 yenilgi gördü.

Fernandez video teknolojisi odasında

Real Madrid'in saha hakemiyle olumlu siciline rağmen, gözler aynı zamanda sorumluluğunu hakem Guillermo Cuadra Fernandez'in üstleneceği video yardımcı hakem (VAR) odasına da çevrilecek.

Rapora göre Madrid doğumlu hakem, İspanyol futbolunun tartışmalı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor; zira Real Madrid onun yönettiği 21 maçta yalnızca 11 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rapora göre, Fernandez'in bazı geçmiş kararları Madrid camiasında itirazlara yol açtı; buna bir de Atletico Madrid maçlarına dair algısıyla ilgili tartışmalar eklendi.

Eleştirmenlerinin hatırlattığı en dikkat çekici olaylardan biri ise Sevilla karşısındaki eski bir maçta Vinicius Junior'ın golünü topa elle dokunma gerekçesiyle iptal etmesi oldu. Bu karar, oyuncunun topu kontrol ederken omzunu mu yoksa kolunu mu kullandığı konusunda tartışma yarattı.