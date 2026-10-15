Real Madrid-Sevilla: Maç bilgileri

La Liga - Hafta 9 18 Eki 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Sevilla FC arasındaki maç, 18 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Real Madrid, Avrupa'daki yoğun hafta öncesinde Sevilla'yı ağırlıyor

Real Madrid, 2026/27 LaLiga sezonunun 9. haftasında Endülüslü rakibi Sevilla FC'yi ağırlamak üzere Santiago Bernabéu'ya dönüyor. Hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçının ardından Real Madrid, iç sahadaki güçlü lig formunu sürdürmeyi hedefliyor. Sevilla içinse millî maç arasından önceki altı gollü heyecan dolu karşılaşmanın ardından İspanya'nın başkentine gitmek, Avrupa'nın önde gelen hücum hatlarından birine karşı savunma disiplinini sınayacak zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

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Real Madrid'in Roma'daki yedi gollü mücadelesi

Real Madrid, 14 Ekim Çarşamba günü Stadio Olimpico'da AS Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde 4–3 yendiği çılgın maçın ardından pazar günkü karşılaşmaya hücumda büyük bir özgüvenle çıkıyor. Yüksek tempolu mücadelede Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick ve Antonio Rüdiger gol attı. Bu galibiyetten önce 8. haftada Villarreal'e karşı sahasında zorlu bir 1–0 galibiyet alan Madrid, yoğun geçecek bir sonraki haftaya hazırlanırken şampiyonluk yarışındaki güçlü konumunu korudu.

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Sevilla'nın Valencia'daki altı gollü mücadelesi

Sevilla, 12 Ekim'de Levante deplasmanında aldığı 3–3'lük beraberlikte gösterdiği mücadeleden güç alarak Madrid'e gidiyor. Robbie Ure'nin (12. dakika) ve Félix Correia'nın (53. dakika) golleri Sevilla'ya üstünlük sağlamış, ardından oyuna sonradan giren Isaac Romero 90. dakikada çarpıcı bir gole imza atmıştı. Youssouf Fofana'nın yaratıcı pasları ve Félix Correia'nın kanattaki enerjisi sayesinde Sevilla, hızlı hücumlarla Madrid savunmasını zorlayabilecek güce sahip.

Bernabéu'da büyük mücadele

Pazar günkü karşılaşma, taktiksel açıdan Real Madrid'in akıcı hücum rotasyonuyla Sevilla'nın hızlı hücum anlayışını karşı karşıya getirecek. Madrid, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni aracılığıyla oyunun temposunu belirlerken Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'u kanatlarda kullanmak isteyecek. Sevilla ise baskıyı karşılamak ve Youssouf Fofana üzerinden hızlı hücumlara çıkmak için Lucien Agoumé ile Kike Salas'ın merkezde sağlayacağı sağlamlığa güvenecek. LaLiga'da kritik puanların söz konusu olduğu pazar akşamı, İspanyol futbolunun üst düzey bir mücadelesine sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Jose Mourinho, sakatlığı nedeniyle Raul Asencio'dan yararlanamayacak. Cezalı olan Vinicius Junior da bu maçta forma giymeyecek. Muhtemel ilk 11'e ilişkin güncellemeler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Bu aşamada Luis Garcia'nın Sevilla için bildirdiği herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Kadroya ilişkin diğer ayrıntılar maç yaklaştıkça netleşecek.

Form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında LaLiga'da Villarreal'i sahasında 1-0 yendi. Bu galibiyet için Yan Diomande'nin golü ve Vinicius Junior'ın kırmızı kartının ardından kararlı bir savunma performansı gerekti. Madrid bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1, ligde de Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Ancak Atletico Madrid'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi, genel olarak verimli geçen bu serinin olumsuz sonucu olarak kaldı.

Sevilla'nın son dönemdeki formunun temelinde sağlam savunması var. Luis Garcia'nın takımı, LaLiga'daki son üç maçının ikisini kazanıp birinde berabere kaldı ve iki lig galibiyetinde de kalesini gole kapattı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında tek yenilgisini hazırlık maçında Aston Villa'ya karşı aldı. Deportivo de A Coruna ve Valencia galibiyetleriyle birleşen bu savunma istikrarı, Sevilla'nın gol atılması zor bir takım olduğunu gösteriyor.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşmalar düzenli olarak Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı. En son Mayıs 2026'da karşılaştıklarında Madrid, LaLiga'da Sevilla deplasmanında 1-0 kazandı. Madrid, bundan önce de Aralık 2025'te Bernabéu'da Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti. Ligdeki son beş karşılaşmanın dördünü Madrid, birini Sevilla kazandı. Bu tablo, Madrid'in son sezonlarda bu eşleşmedeki üstünlüğünü ortaya koyuyor.