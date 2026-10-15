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La Liga
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Real Madrid-Sevilla LaLiga maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Sevilla
La Liga
Real Madrid
Sevilla

Real Madrid ile Sevilla FC arasındaki LaLiga maçına kapsamlı bakış. Madrid'deki Santiago Bernabéu'da pazar akşamı oynanacak 9. hafta karşılaşması öncesinde takımların ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı son sonuçları, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Real Madrid-Sevilla: Maç bilgileri

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La Liga - Hafta 9
Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Sevilla FC arasındaki maç, 18 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Real Madrid, Avrupa'daki yoğun hafta öncesinde Sevilla'yı ağırlıyor

Real Madrid, 2026/27 LaLiga sezonunun 9. haftasında Endülüslü rakibi Sevilla FC'yi ağırlamak üzere Santiago Bernabéu'ya dönüyor. Hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçının ardından Real Madrid, iç sahadaki güçlü lig formunu sürdürmeyi hedefliyor. Sevilla içinse millî maç arasından önceki altı gollü heyecan dolu karşılaşmanın ardından İspanya'nın başkentine gitmek, Avrupa'nın önde gelen hücum hatlarından birine karşı savunma disiplinini sınayacak zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Real Madrid'in Roma'daki yedi gollü mücadelesi

Real Madrid, 14 Ekim Çarşamba günü Stadio Olimpico'da AS Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde 4–3 yendiği çılgın maçın ardından pazar günkü karşılaşmaya hücumda büyük bir özgüvenle çıkıyor. Yüksek tempolu mücadelede Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick ve Antonio Rüdiger gol attı. Bu galibiyetten önce 8. haftada Villarreal'e karşı sahasında zorlu bir 1–0 galibiyet alan Madrid, yoğun geçecek bir sonraki haftaya hazırlanırken şampiyonluk yarışındaki güçlü konumunu korudu.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Sevilla'nın Valencia'daki altı gollü mücadelesi

Sevilla, 12 Ekim'de Levante deplasmanında aldığı 3–3'lük beraberlikte gösterdiği mücadeleden güç alarak Madrid'e gidiyor. Robbie Ure'nin (12. dakika) ve Félix Correia'nın (53. dakika) golleri Sevilla'ya üstünlük sağlamış, ardından oyuna sonradan giren Isaac Romero 90. dakikada çarpıcı bir gole imza atmıştı. Youssouf Fofana'nın yaratıcı pasları ve Félix Correia'nın kanattaki enerjisi sayesinde Sevilla, hızlı hücumlarla Madrid savunmasını zorlayabilecek güce sahip.

Bernabéu'da büyük mücadele

Pazar günkü karşılaşma, taktiksel açıdan Real Madrid'in akıcı hücum rotasyonuyla Sevilla'nın hızlı hücum anlayışını karşı karşıya getirecek. Madrid, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni aracılığıyla oyunun temposunu belirlerken Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'u kanatlarda kullanmak isteyecek. Sevilla ise baskıyı karşılamak ve Youssouf Fofana üzerinden hızlı hücumlara çıkmak için Lucien Agoumé ile Kike Salas'ın merkezde sağlayacağı sağlamlığa güvenecek. LaLiga'da kritik puanların söz konusu olduğu pazar akşamı, İspanyol futbolunun üst düzey bir mücadelesine sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Sevilla Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Mourinho

Jose Mourinho, sakatlığı nedeniyle Raul Asencio'dan yararlanamayacak. Cezalı olan Vinicius Junior da bu maçta forma giymeyecek. Muhtemel ilk 11'e ilişkin güncellemeler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Bu aşamada Luis Garcia'nın Sevilla için bildirdiği herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Kadroya ilişkin diğer ayrıntılar maç yaklaştıkça netleşecek.

Form durumu

RMA

RMA - Form

RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
VIL
K1-0
ROM
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SEV

SEV - Form

VAL
K1-0
COR
K0-1
BAR
K1-3
AVL
K1-3
LEV
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında LaLiga'da Villarreal'i sahasında 1-0 yendi. Bu galibiyet için Yan Diomande'nin golü ve Vinicius Junior'ın kırmızı kartının ardından kararlı bir savunma performansı gerekti. Madrid bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1, ligde de Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Ancak Atletico Madrid'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi, genel olarak verimli geçen bu serinin olumsuz sonucu olarak kaldı.

Sevilla'nın son dönemdeki formunun temelinde sağlam savunması var. Luis Garcia'nın takımı, LaLiga'daki son üç maçının ikisini kazanıp birinde berabere kaldı ve iki lig galibiyetinde de kalesini gole kapattı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında tek yenilgisini hazırlık maçında Aston Villa'ya karşı aldı. Deportivo de A Coruna ve Valencia galibiyetleriyle birleşen bu savunma istikrarı, Sevilla'nın gol atılması zor bir takım olduğunu gösteriyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimSevilla
5
0
0
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
10Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşmalar düzenli olarak Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı. En son Mayıs 2026'da karşılaştıklarında Madrid, LaLiga'da Sevilla deplasmanında 1-0 kazandı. Madrid, bundan önce de Aralık 2025'te Bernabéu'da Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti. Ligdeki son beş karşılaşmanın dördünü Madrid, birini Sevilla kazandı. Bu tablo, Madrid'in son sezonlarda bu eşleşmedeki üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
K
B
K
B
K
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
B
K
K
B
K
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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