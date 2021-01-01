Real Madrid, Sergio Ramos'tan indirim bekliyor

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sergio Ramos'un maaşında indirime gitmesini bekliyor.

Sergio Ramos'un maaşında indirime gitmesini isteyen , 34 yaşındaki yıldız ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptanlarıyla maaşında indirime gitmesi halinde sözleşme yenilemek istiyor.

Covid-19 salgınının futbol kulüplerinde mali zarara yol açması sözleşmesi bitecek olan oyuncularla masaya oturmada gecikmelere neden oldu.

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Real Madrid, yıllık 12 milyon euro gibi bir maaş kazanan kaptanları Ramos'un indirime giderek örnek teşkil etmesini istiyor.

Sergio Ramos'un Madrid ekibiyle kontratı 30 Haziran'da sona eriyor. Ramos 2005-06 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyiyor.