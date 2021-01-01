Real Madrid revire döndü: Marcelo da üç hafta yok

Bu sezon sıklıkla sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de Brezilyalı sol bek Marcelo da sakatlar kervanına katıldı.

Real Madrid'in önceki gün Getafe karşısında 2-0 kazandığı La Liga mücadelesinde sakatlanan Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sahalardan üç hafta uzak kalacağı açıklandı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta kadro kurmakta zorlanan Zinedine Zidane'nın takımında sakatlığı bulunan oyuncu sayısı böylece dokuza yükseldi.

Sol bacağındaki kaslarda zedelenme meydana gelen Marcelo'nun yanı sıra Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Odriozola, Eder Militao, Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos ve Federico Valverde'yi sakatlıkları nedeniyle kullanamayan Fransız teknik adam hafta sonunda oynanacak Valencia maçının kadrosunda altyapıdan takviyeler yapacak.