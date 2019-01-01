Real Madrid, Raphael Varane’ın fiyatını belirledi

Juventus’un hedefinde bulunan Varane’ı kadrosunda tutmaya kararlı olan Real Madrid, oyuncunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi.

, son Dünya Kupası şampiyonu ’nın kilit isimlerinden olan Raphael Varane’ı satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Real Madrid yönetimi, gelecek potansiyel teklifler karşısında oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 500 milyon euro'yu talep edecek.

Bu ücrette dair herhangi bir esneklikte bulunmama kararı alan İspanyol kulübü, Varane’ı kadrosuna katmak isteyen ekiplere de gözdağı vermiş olacak.

Dünya Kupası ve dört kere Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış Fransız stoperin, maaşının bu başarılarla orantılı olarak yükselmesi gerektiğini düşündüğü biliniyor.

Fransız L’Equipe, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Varane’ın, Zinedine Zidane’ın takıma geri dönmesine rağmen kulüpteki geleceği hakkında kararsız kaldığını belirtmişti.

ve ’ın radarındaki Raphael Varane, Le Parisien ile yaptığı röportajda geleceği hakkında konuşmak istemediğini söylemişti.

Öte yandan teknik direktör Zinedine Zidane ise Fransız stoper hakkında, takımdan ayrılmasını istemediğini, Varane olmadan bir Real Madrid kadrosunu düşünemediğini ve oyuncunun kulü tarihinin en iyi oyuncularından biri olacağı ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla 268 maça çıkan Raphael Varane, bu süre içerisinde kulübün 15 kupa kazanmasında önemli pay sahibiydi.