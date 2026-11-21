Reklam

Real Madrid, cumartesi günü Santiago Bernabéu'da Celta de Vigo'yu kıl payı 2-1 yendi. Madrid ekibi, pazar günü Villarreal ile karşılaşacak lider FC Barcelona ile puanlarını eşitledi. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi ağırlamaya hazırlanan Real için iyi bir prova oldu.

Real Madrid, kendi sahasında maça kötü başladı. Pablo Durán, henüz altıncı dakikada Celta de Vigo'yu 0-1 öne geçirdi. Konuk ekip, yine Durán ve Williot Swedberg ile çıktığı kontrataklarda 0-2'ye yaklaştı.

Arda Güler ceza sahasında yere düşünce Real Madrid penaltı bekledi. İlk yarının son bölümünde bir penaltı kazandı ancak Kylian Mbappé topu üstten auta gönderdi.

Jude Bellingham bir kafa vuruşuyla 1-1'e yaklaştı fakat Real Madrid'in aradığı beraberlik golü gelmedi. Teknik direktör José Mourinho'yu devre arasında yapılacak çok iş bekliyordu.

Reklam Reklam

Real Madrid, ikinci yarıda Bernardo Silva ceza sahasında düşürülünce de penaltı kazanamadı. Mourinho'nun ekibinin farkı kapatmak için elinden geleni yaptığı açıktı.

Related Topics

Madrid'de bir saat geride kalırken Ionut Radu, Yan Diomande'nin sert şutunu kurtardı. 66. dakikada Bellingham skoru 1-1'e getirdi ve Real Madrid taraftarlarına yeniden umut verdi.

Carlos Espi, 85. dakikada dönen topu ağlara göndererek galibiyet golünü attı. Real Madrid'in oyuncuları ve taraftarları arasında sevinçten çok rahatlama vardı.

Reklam

Real Madrid şimdi Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına odaklanacak. NEC'yi 1-4 yenen PSV, salı günü İspanya'nın başkentinde Real Madrid'e konuk olacak.