Real Madrid, Brezilya futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul edilen 18 yaşındaki Atletico Mineiro savunmacısı Vitao'ya göz dikti. Premier Lig kulüplerinden de beklenen bir rekabet söz konusu.

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İspanyol "Sport" gazetesine göre, İspanyol ekibi genç savunmacıyı yakından takip ediyor; ancak onu kadrosuna katmak isteyen tek takım değil, zira oyuncu Brighton ve Everton tarafından da izleniyor.

Tüm işaretler, önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyla anlaşmak için ilk resmi teklifi sunacak takımın Brighton olacağına işaret ediyor.

Aynı bilgilere göre Brighton, yabancı kulüpler için 20 milyon euro olan serbest kalma bedelinin altında kalan 14 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Atletico Mineiro oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ine sahipken, kalan yüzde 20'lik pay Vitao'nun kendisi ile menajerleri Lincoln ve Adriano Spadoto arasında paylaşılıyor.

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Merkezi Belo Horizonte şehrinde bulunan Brezilyalı kulüp, maaşını artırmak ve sözleşmesindeki serbest kalma bedelini yükseltmek amacıyla genç savunmacının sözleşmesini yenilemeye çalıştı; ancak görüşmeler son haftalarda herhangi bir ilerleme kaydetmedi.

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Vitao, Brezilya Premier Ligi'ndeki ilk 11 oyuncuları arasında en düşük maaşlardan birini alıyor.

Vitao'nun 4 Mart 2008 tarihinde doğduğunu ve 1,93 metre boyunda olduğunu belirtmek gerek. Oyuncu, Atletico Mineiro'nun altyapısında yetişti ve 15 yaş altı kategorisinden itibaren takım kaptanlığını üstlendi.

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Genç savunmacı, aynı yıl Brezilya Milli Takımı ile 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, 2025'te 17 Yaş Altı Brezilya Ligi şampiyonluğunu elde eden takımın da kaptanıydı.

Vitao, 17 yaşındayken A takıma yükseldi ve sonunda teknik direktör Eduardo Dominguez'in ilk 11'inde kendine yer açmayı başardı.

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Geçtiğimiz ağustos ayında "Beira-Rio" stadında Internacional'e karşı alınan golsüz beraberlik, oynadığı en dikkat çekici maçlardan biriydi; zira bu karşılaşmada hava toplarındaki gücünü ve arkadan oyun kurma konusundaki iyi kabiliyetini ortaya koydu.

Vitao şu anda, uluslararası ara dönemini milli takım kampına katılmak için değerlendirerek, Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla birlikte bulunuyor.

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"Sport", genç savunmacının istatistiklerinin, A Milli Takım'daki Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinin bazı üyeleri tarafından takdir topladığını belirtti.

Real Madrid, yıllardır genç Brezilyalı yetenekleri, piyasa değerleri büyük ölçüde yükselmeden önce kadrosuna katma politikası izliyor.

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Bununla birlikte, Brighton'dan beklenen teklif ve serbest kalma bedelinin uygun değeri, İspanyol ekibini, İngiliz rakiplerinin önüne geçmek ve transferi kendi lehine sonuçlandırmak istiyorsa hızlı hareket etmeye zorlayabilir.