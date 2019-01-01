Real Madrid, Pogba transferini beklemeye aldı

Bale, James ve Isco'ya alıcı bulmakta zorlanan Real Madrid, Pogba transferinde aşama kaydedemiyor.

, Paul Pogba transferinde 'pause' düğmesine bastı.

Zinedine Zidane'ın öncelik olarak belirlediği Manchested United'ın yıldızı için büyük çaba sarf eden Real'in önündeki en büykü engel Gareth Bale, James Rodriguez ve Isco'yu elden çıkaramamış olmak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Real'in önündeki tek engel bu da değil. şu ana dek Pogba'nın transferi için hiçbir açık kapı bırakmıyor. Fakat Madrid'in bu transfer için yeterince efor sarf edememesinin nedeni, gözden çıkardığı yıldızlarını satamıyor olması.

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"Biz Manchester United'ız, oyuncu satmak zorunda değiliz" diyen Ole Gunnar Solskjaer, Pogba için bir teklif almadıklarını söylüyor.

Madrid'in Pogba için kaynak yaratması şart. Şu ana dek Luca Zidane, Theo Hernandez, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Martin Odegaard ve Raul De Tomas'ın satışından 125 milyon euro kazanan Real, kadrosuna kattığı oyuncular için ise 300 milyon euro harcadı. Madrid'in Pogba için yıldız satışı yaparak kasasını doldurması gerekiyor.

Bu şartlar oluşmadığı için, Real Madrid, Paul Pogba transferini duraklatmış durumda.