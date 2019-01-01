Real Madrid 'Pogba Operasyonu'nu başlattı

Mücadele ettiği bütün kulvarlarda hüsrana uğrayan Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Eden Hazard transferi için ile büyük ölçüde anlaşan , ’ın Fransız orta sahasını kadrosuna katmak için 'Pogba Operasyonu'nu başlattı.

Pogba transferinin daha zor olacağını bilen Eflatun-Beyazlılar, İngiliz ekibin fiyat yükseltmesinden endişe duyuyor.

Fransız orta saha oyuncusunun Real Madrid’e gitmek istediğinin farkında olan Manchester United, Pogba’yı takımda tutmak için bütün gücünü kullanma kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Mino Raiola’ya sözleşme uzatma teklifini ileten United, oyuncunun satılık olmadığının mesajını vermek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Pogba hakkında açıklamalarda bulunan Zinedine Zidane “Pogba’yı gerçekten çok beğeniyorum. Kendisini tanıyorum. Çok farklı bir oyuncu ve takıma çok şey katacaktır. Onun yapabildiklerini yapabilecek çok az oyuncu var. Defans yapmayı da, atak yapmayı da çok iyi biliyor.” İfadelerini kullanmıştı.

Fransız teknik adamın isteği doğrultusunda Pogba’yı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid’in en az 120 milyon Euro’yu gözden çıkardığı konuşuluyor.