Real Madrid, Paul Pogba'dan indirim istiyor

Real Madrid, Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için var gücüyle çalışıyor ancak maaşı ile ilgili sıkıntılar var.

ESPN'in haberine göre, uzun süredir adı ile anılan Manchester Unitedlı futbolcu Paul Pogba, İspanya yolcusu olmak istiyorsa maaşında indirim yapmak zorunda kalabilir.

'ın ısrarla takımda kalacağını söyledikleri 26 yaşındaki yıldız, haftalık olarak 290 bin sterlin kazanıyor. Ancak Real Madrid, bu maaşı ödemek istemiyor ve oyuncunun indirime gitmesini talep ediyor.

Haberde yer alan diğer bilgilere göre ise Pogba'nın takım arkadaşları, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi durumda Pogba'nın takımdan ayrılması için ona destek oldukları yönünde.

Yönetim her ne kadar Pogba'nın takımdan gönderilmeyeceğini, oyuncunun da takımda kalmak istediğini belirtse de yüksek bir teklifin değerlendirileceği ifade edildi.