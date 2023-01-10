Real Madrid patronu Ancelotti, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr transferini yorumladı: "Efsane"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin "kulüp için harika" olduğunu söyledi.

Ancelotti, Ronaldo'nun transferini yorumladı

Kulüp için harika olduğunu söylüyor

Cristiano Ronaldo için en iyisini istiyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak Al Nassr'a imza attı. Portekizli yıldızın bu hamlesi bir hayli eleştirildi. Ancak basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti bu transferin "harika" olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti şunları söyledi: "Al Nassr için harika bir transfer. Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz. O, kulübümüzün bir efsanesi.

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois da Ronaldo'nun transferini destekledi ve şunları söyledi: "Cristiano hamlesiyle sporda gelişmek isteyen bir ülke olduğunu görebiliyoruz. Formula 1'de de bunu gördük. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi. Cristiano'nun oraya gidişi kendi kararı ama bu, Suudi Arabistan'ın gelişmek istediğini gösteriyor. Onun seviyesinde bir oyuncu lig için önemli"

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty Images

Getty Images

ANCELOTTI İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid Teknik Direktörü, Valencia ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası mücadelesi için hazırlanıyor. İki takım, 11 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.