Real Madrid, Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'in Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Marca' da çıkan haberde; "Zinedine Zidane'ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'in ilk hedefinin 'ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtilirken 'nin savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin de listede yer aldığı duyuruldu.

Öte yandan Real Madrid'de sol bek transferi için de çalışmalar sürüyor. İspanyol devinin listesinde David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi oyuncuların bulunduğu kaydedildi.