Real Madrid, bugün pazartesi günü Valdebebas'ta, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Eindhoven ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını iki önemli eksikle tamamladı.

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Konuya ilişkin Marca gazetesi şunları yazdı: "Endrick ve Dumfries, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı. Bu durum, iki oyuncunun maçta forma giymesini neredeyse kesin olarak imkânsız hâle getiriyor."

Brezilyalı oyuncunun durumuna ilişkin olarak Real Madrid, resmi internet sitesinden bir sağlık raporu yayımladı. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Endrick'in bugün kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerinin ardından sol bacağındaki adduktor kasında kas sakatlığı tespit edilmiştir. Oyuncunun durumu takip edilecektir."

Öte yandan Raúl Asencio ve Rodrygo Goes de takım antrenmanına katılmadı.

İki oyuncu, kendilerine özel iyileşme programlarına odaklanmayı sürdürüyor ve henüz takımla birlikte antrenmanlara dönmeye hazır değil.

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Bunun yanı sıra AS gazetesi, Endrick'in 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Dumfries'in durumunun ise hâlâ belirsiz olduğunu aktardı.

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Denzel Dumfries, Hollanda Milli Takımı'nda 180 dakika süre aldıktan sonra Real Madrid'e döndü. Oyuncu, Celta Vigo karşısında tamamen dinlendirilmiş ve maçın tamamını yedek kulübesinden izlemişti.

Endrick ise Brezilya Milli Takımı'nda Japonya maçında 19 dakika, Singapur karşısında da maçın tamamında olmak üzere toplam 119 dakika sahada kaldı. Ardından Celta Vigo karşısında da 19 dakika forma giydi.

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Real Madrid'in antrenmanı, topla teması yeniden kazanmak ve oyun temposunu korumak amacıyla taktik çalışmalar ve dar alan oyunlarıyla sınırlı kaldı.

AS ayrıca Ferland Mendy'nin dönüşünün çok yaklaştığına dikkat çekti. Fransız oyuncu birkaç haftadır takımla birlikte çalışıyor ve durumuna ilişkin işaretler son derece olumlu görünüyor. Oyuncunun yakın zamanda Real Madrid kadrosuna geri dönmesi bekleniyor.

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Mendy'nin dönüşü aslında Celta Vigo maçı öncesinde de gündemdeydi ancak teknik ekip ve sağlık ekibi, iyileşme sürecindeki azami temkin nedeniyle beklemeyi tercih etti.

Fede Valverde'nin ise milli ara döneminde yapmak zorunda kaldığı uzun yolculuk nedeniyle La Liga maçında yedek kulübesinde oturmasının ardından ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Uruguaylı oyuncu, geceyi uçakta geçirdikten sonra dün perşembe günü gelmiş, ardından cuma günü antrenmana çıkmıştı.

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Valverde'nin Eindhoven karşısında ilk 11'de yer alacağı kesin. Aynı durum, Mourinho'nun Celta Vigo maçının ardından düzenlenen basın toplantısında forma giyeceğini doğruladığı Vinícius Júnior için de geçerli.

Tchouameni de orta sahaya geri dönecek. İlk 11'de geniş çaplı değişiklikler yapılması ya da altyapı oyuncularına başvurulması beklenmiyor.

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Kesin kadronun açıklanması beklenirken Dumfries'in durumu belirsizliğini koruyor, Endrick'in ise forma giyemeyeceği kesinleşti.