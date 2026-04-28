Real Madrid oyuncusu yedek kulübesinden Alexander-Arnold'u alay konusu yaptı: görüntüler viral oldu

Dani Carvajal, Cuma akşamı takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'dan hiç de etkilenmemişti. Salı günü ortaya çıkan görüntülerde, İspanyol oyuncunun yedek kulübesinden Alexander-Arnold hakkında dedikodu yaptığı görülüyor.

Carvajal, Cuma akşamı Real Betis (1-1) maçında oyuna giremedi bile. İspanyol medyası, onun teknik direktör Alvaro Arbeloa ile kavga ettiğini iddia ediyor.

İlk 11'de yer almadığı için İspanyol yayıncılar yedek kulübesindeki varlığına ekstra odaklandı ve televizyon kameraları bir oyun anında Alexander-Arnold hakkındaki yorumlarını yakaladı.

Bu sahnede Carvajal, parmaklarıyla Alexander-Arnold'un takım arkadaşlarına yardım etmek için ne kadar yavaş koştuğunu işaret ediyor, bu da onun koşmak yerine yavaşça yürüdüğünü ima ediyor.

Sonuç olarak Real Madrid, Cuma günü Betis'i yenemedi ve bu durum, FC Barcelona'nın İspanya şampiyonluğunu kaçırmasının neredeyse imkansız hale gelmesine neden oldu.