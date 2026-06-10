Real Madrid, Mourinho'nun tanıtımı için alışılmadık bir tarih belirledi

Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, Real Madrid'in José Moreno'yu A takımın yeni teknik direktörü olarak tanıtacağı tarih açıklandı.

Mourinho, eski kulübü Portekiz'in Benfica'sından ayrıldı ve herkes Real Madrid'in onunla resmi sözleşme imzaladığını duyurmasını bekliyor.

"As" gazetesi, Mourinho ile yapılan anlaşmanın yakında açıklanacağını, ancak resmi tanıtımının biraz zaman alacağını belirtti.

Kulüp, bu alışılmadık karar için kapsamlı bir açıklama yapmadı. Genellikle teknik direktör, sözleşmenin resmi olarak açıklanmasının hemen ardından tanıtılır ve Mourinho'nun bu kararda önemli bir rol oynadığı söyleniyor.

Anlaşmanın duyurusu çok yakında yapılacak olsa da, tanıtım töreninin önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Henüz kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da, bir son tarih var: önümüzdeki ayın 13'ünden önce, yani yeni sezon hazırlık antrenmanlarının başlaması planlanan tarih.

Tarihler günler geçtikçe daha netleşecek, ancak Valdibebas'ta üzerinde çalışılan plan bu ve mevcut durum da bu.

İlk olarak: Resmi duyuru, ki bu herkesin tahmin ettiğinden daha uzun sürdü; aslında geçen Pazartesi günü yapılması planlanıyordu, ancak Papa'nın Santiago Bernabéu Stadyumu'na gelmesi bu olayı gölgede bıraktı, bu yüzden ertelenmesine karar verildi. Dün de yapılması gerekiyordu, ancak Madrid'e varışı öğleden sonraya kadar gecikti ve son anda son ayrıntılar halledilse de (borsa saat 23:00'dan sonra bilgilendirildi), bir kez daha ertelenmesine karar verildi.

Pazartesi günü geçti, Salı günü de geçti ve şimdi gözler Çarşamba gününe çevrildi... Ne zaman gerçekleşecek? Valdibebas'tan gelen mesajda belirli bir zaman belirtilmedi, ancak her an gerçekleşebilir.

Gazete, Mourinho'nun bu ay değil, önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılmasının planlandığını vurguladı ve Dünya Kupası'ndan sonra zamanın kısıtlı olması nedeniyle kısa bir dış antrenman kampı düzenleme olasılığı konusunda soru işareti devam ediyor.