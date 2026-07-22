Real Madrid, Mourinho'nun talebini görmezden geldi... Ve sorumluluğu ona yükledi!

Orta saha, son yıllarda Real Madrid için büyük bir baş ağrısı olmaya devam ediyor; özellikle de Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ve Casemiro ile Luka Modric ikilisinin ayrılmasının ardından.

Kraliyet kulübü daha atletik bir oyun anlayışına yöneldi; Kroos, Modric ve Casemiro'nun yerine Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Fede Valverde'yi kadrosuna kattı. Ancak bu strateji faydasız olduğunu kanıtladı; hatta Jude Bellingham'ın hücum hattında daha geride bir mevkide görev alması, takımın attığı gol sayısında bir düşüşten başka bir sonuç doğurmadı.

Öte yandan "Mundo Deportivo" gazetesi, teknik ekibin başında Jose Mourinho'nun kalmasına rağmen orta saha sorununun hâlâ devam ettiğini aktardı.

Real Madrid'in Bernardo Silva ile anlaştığı doğru; ancak Portekizli teknik direktör, Kraliyet takımının şu anda eksikliğini duyduğu şeyi telafi edecek bir merkez orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğu konusunda ısrarcı.

Şu an için Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, Mourinho'nun bu talebini görmezden geliyor; bunun nedeni ise oyunculardan biri, özellikle de Camavinga ayrılmadıkça başka herhangi bir oyuncuya yer olmaması.

Ayrıca kulüp içinde, takımın iyi bir orta sahaya sahip olduğunu düşünen görüşler de var. Performansın tam anlamıyla ideal olmadığını kabul etmelerine rağmen, orta sahayı verimli çalıştıracak formülü bulma konusunda tüm sorumluluğu Mourinho'ya yüklüyorlar.

Transfer döneminde Kraliyet takımı, kadrosunu Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva ile takviye ederken; Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos ve Fran Garcia'nın da takımdan ayrılmasına tanıklık etti.



