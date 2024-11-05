Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arda Güler'in takımı Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İtalyan ekibi Milan'ı konuk ediyor. Arda Güler'in takım arkadaşları, Paulo Fonseca'nın öğrencileri karşısında, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda üç puan almaya çalışacak.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı 3-1 mağlup etmişti. Ardından Lille'e konuk olan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Fransa'da 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0'dan geri gelerek 5-2 yenmişti.

Milan ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a 3-1 mağlup olmuştu. Ardından Bayer Leverkusen'e deplasmanda 1-0 kaybeden İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Club Brugge'ü 3-1 mağlup etmişti.

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Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Milan'ı konuk edeceği maç hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

Real Madrid - Milan maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ile Milan maçı, 5 Kasım Salı günü, saat 23.00'da başlayacak ve Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic olacak.

Carlo Ancelotti, eski kulübü Milan'dan ayrıldığı 2009'dan bu yana kırmızı-siyahlılara beşinci kez rakip olacak. İtalyan teknik direktör, bu süreçte Serie A'da Napoli'nin başında çıktığı dört maçın sadece birini kazanabildi.

Arda Güler, Milan maçında oynayacak mı?

Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona'ya 4-0 mağlup olduğu son maçında süre bulamamıştı. Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan maçına da yedek başlaması bekleniyor. Milli oyuncu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alabilir ancak The Athletic'ten Guillermo Rai'nin haberine göre, Real Madrid teknik ekibi, Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilirken Arda Güler'in ilk 11'e yazılması durumunda takımın dengesinin bozulacağından endişe ediyor.