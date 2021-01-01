Real Madrid'in transfer planı: Mbappe-Hazard

Kylian Mbappe'yi transfer etmek için tüm imkanlarını seferber eden Real Madrid'de Eden Hazard'ın takımdan gönderilmesi gündemde

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'in gelecek yaz için en büyük transfer hedefi... İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS'da yer alan habere göre; İspanyol devinin yönetim kurulu bu transfer için tüm hesapları yapmaya başladı. Real Madrid'in planı Mbappe'nin transfer edilerek gelecek 10 yılda kazanılacak zaferlere liderlik etmesi...

Mbappe'nin transferi Hazard'ı etkileyecek

Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Chelsea'den transfer edilen Eden Hazard içinde bazı değişiklikler olacak. 2019'da Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer edilen Belçikalı yıldız yaşadığı sakatlıklardan dolayı beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Transfer edildiği günden beri 40'dan fazla maç kaçıran yıldız oyuncu, Mbappe'nin transfer edilmesi halinde kulüpten ayrılacak.

Sağ kanatta oynamayı reddetti

Sol kanadın kendisinin en iyi yer olduğunu düşünen Kylian Mbappe, PSG'nin yeni teknik direktörü Muricio Pochettino'nun kendisini sağ kanatta oynatmak istediğini söylediğinde bunu reddetmişti. Merkez forvet olarak da potansiyelini gösteremediğini belirten Mbappe en ideal pozisyonunun sol kenar forvet olduğunu düşünüyor.

Tarihe geçecek

AS Gazetesi'ndeki haberde ayrıca, "Mbappe'nin kadronun en yüksek maaşıyla ve Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olarak takıma katılacak" ifadeleri kullanıldı. Mbappe'nin transferi, Hazard'ın Real Madrid'deki günlerine sona erdirebilir.