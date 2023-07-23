Mbappe'yi transfer etmek isteyen Real Madrid'in sinir bozucu hamlesi ortaya çıktı.

NE OLDU? Fransız süperstarın Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında yoğun spekülasyonlar üretiyor. Dünya Kupası'nı kazanan yıldız, Parc des Princes'te yeni bir anlaşma imzalamayacağını, yani 2024'te serbest kalacağını açıkça belirtti.

BÜYÜK RESİM: PSG, Real ve Arsenal gibi takımların istediği yıldız futbolcuyu sezon öncesi Asya turuna almayarak kadro dışında bıraktı ve artık Mbappe'yi satmak istedikleri son derece açık...

Ve Tancredi Palmeri, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de Mbappe'yi takibe aldığını iddia ediyor. Mbappe'ye yılda 200 milyon Euro gibi dev bir ücreti ödemeye hazır oldukları ve aynı rakamı PSG'ye transfer ücreti olarak teklif ettiklerini de aktarıyor.

VE DAHA FAZLASI: Söz konusu teklifin, Mbappe'nin 2024'te Orta Doğu'dan İspanya'ya gitme seçeneğini de içerdiği iddia ediliyor.

Bu maddeyi tetikleyebilecek tek taraf ise Madrid olacak. 24 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmek konusunda isteksiz olduğu bildiriliyor, ancak Al-Hilal tarafından kendisine sunulan ayrılma seçeneği, 12 ay boyunca Paris'te oynamama ihtimaline karşın daha cazip bir tercih olabilir.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Beklenti, Mbappe'nin eninde sonunda futbol hayatının bir döneminde Real Madrid formasını giyeceğine yönelik...

Madrid, Mbappe'yi 12 aylığına Suudi Arabistan'a gönderip daha sonra kadrosuna katarsa bu kimse için sürpriz olmaz.