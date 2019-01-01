Real Madrid, Mbappe için strateji değiştirdi

Florentino Perez'in Kylian Mbappe takıntısı sınır tanımıyor fakat bu defa daha sabırlı davranmaya karar verdi.

, Kylian Mbappe için bekleme kararı aldı.

Başkan Florentino Perez, dünya futbolunda geleceğin 1 numarası olarak gördüğü Mbappe'yi Real Madrid'e kazandırmaktan başka bir şey düşünmüyor ama PSG de oyuncusunu satmamak için direniyor.

Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre, Real Madrid, Fransız oyuncu için taktik değiştirmeye karar verdi.

Mbappe'nin PSG'yle sözleşmesi 2022'de sona erecek. İspanyol devi, oyuncunun piyasa değerinin uzun süre düşmeyeceğini biliyor. Bu nedenle, transfer hamlesini oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, yani 2021 yazında yapmayı planlıyor.

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Perez'in umudu Mbappe'nin bu zaman diliminde PSG ile yeni bir sözleşme imzalamaması.

Real Madrid bu transferde kendisine rakip olabilecek takımlar olarak ise , ve 'ı görüyor.

2018'de ile Dünya Kupası şampiyonluğu kazanan Kylian Mbappe aralık ayında 21 yaşına girecek.