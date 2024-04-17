Real Madrid, Manchester City'yi eledi! Unutulmaz gecede galibi penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'yi penaltılarda mağlup eden Real Madrid yarı final biletini kaptı.

Ancelotti'nin ekibi son şampiyonu eledi

Penaltı atışlarında kazanan Real Madrid oldu

Real Madrid ŞL tarihinde 6. kez son şampiyonu eledi

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Manchester City, Real Madrid'e penaltılarda 4-3 kaybetti. 3-3 biten ilk maçın ardından İngiltere'deki rövaş 1-1 sona erdi ancak 120 dakikanın sonunda gol çıkmayınca kazananı penaltı atışları belirledi. Yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler, forma şansı bulamadı.

BÜYÜK RESİM: Etihad'da Real Madrid 12. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçince avantajı eline alıp maç boyunca kendi yarı sahasına kapandı. İspanyollar 120 dakika boyunca sadece 8 şut çekebildi. Manchester City 18 korner kullandığı ve 33 şut attığı maçta beraberliği 76. dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle yakaladı. Geride kalan dakikalarda takımlar 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı. Uzatmalarda da Real Madrid kalesini savunup maçı penaltılara taşıdı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez son şampiyonu eledi ve bu alanda rekorun sahibi.

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SIRADA NE VAR? PSG ile Dortmund'un eşleştiği yarı finallerin diğer ayağında Bayern Münih ile Real Madrid karşılaşacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.