Real Madrid-Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off rövanş aşaması bu gece oynanacak dört karşılaşma ile devam edecek.

Birbirinden zevkli dört mücadele futbolseverlerle buluşacak ve milyonlar ekranlara kilitlenecek.

Gecenin sonucu en fazla merak edilen maçı ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak.

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Peki Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off rövanş mücadelesinde bu gece Manchester City'yi konuk edecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele tabii spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere'de oynanan ilk maçı Real Madrid deplasmanda 3-2 kazanmış ve tur için avantajlı skor elde etmişti.

Maç Tarih Saat Kanal Real Madrid-Manchester City 19 Şubat Çarşamba 23.00 tabii spor

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Khusanov, Gvardiol, Gonzalez, Kovacic, De Bruyne, Savinho, Doku, Haaland.