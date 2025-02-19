UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off rövanş aşaması bu gece oynanacak dört karşılaşma ile devam edecek.
Birbirinden zevkli dört mücadele futbolseverlerle buluşacak ve milyonlar ekranlara kilitlenecek.
Gecenin sonucu en fazla merak edilen maçı ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak.
Peki Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off rövanş mücadelesinde bu gece Manchester City'yi konuk edecek.
Gelecek maç
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele tabii spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İngiltere'de oynanan ilk maçı Real Madrid deplasmanda 3-2 kazanmış ve tur için avantajlı skor elde etmişti.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Real Madrid-Manchester City
19 Şubat Çarşamba
23.00
tabii spor
Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Courtois, Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Khusanov, Gvardiol, Gonzalez, Kovacic, De Bruyne, Savinho, Doku, Haaland.