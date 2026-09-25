Real Madrid ve Avrupa'nın büyük kulüpleri, Manchester City davasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kulübün, 2009-2018 döneminde işlendiği iddia edilen mali ihlallerle ilgili 115 suçlamadan 114'ünden suçlu bulunmasının ardından karşı karşıya kalabileceği cezaların henüz kesinleşmemesi bu ilgiyi artırıyor.

Cezalar şu ana kadar belirlenmiş değil; Manchester City ise temyiz başvurusuna hazırlanıyor. Bu durum, kulübün bazı oyuncularının geleceğini transfer piyasasında dikkat çeken bir konu haline getiriyor.

"The Athletic" dergisine göre, olası cezalar para cezaları ile puan silme arasında değişiyor; en sert senaryolarda ise kulübün Premier Lig'deki varlığını etkileyebilecek yaptırımlara kadar uzanabiliyor.

Manchester City projesinin büyük bir cezaya maruz kalması halinde, kadrosu üzerinde sportif ve ekonomik yansımalar ortaya çıkabilir. Başta İngiliz kulübünün birçok oyuncusuyla daha önce adı anılan Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinin izlediği durum da tam olarak bu.

Haaland tablonun merkezinde

Real Madrid'in ilgi duyduğu isimlerin başında Erling Haaland geliyor. İspanyol kulübü, oyuncuyu 2022'de Manchester City'ye transfer olmadan önce kadrosuna katmaya çalışmıştı.

Buna rağmen, Norveçli forvetin ayrılığı şu an için gündemde görünmüyor; zira Manchester City ile 2034'e kadar uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı ve sözleşmede kulübün küme düşmesi halinde geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunmuyor.

Ayrıca Haaland'ın Real Madrid'e transferi, Kylian Mbappé'nin yanı sıra Vinicius Junior ve diğer hücum oyuncularının varlığı nedeniyle karmaşık olacaktır. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini birçok faktöre bağlı kılıyor.

Cherki ve Gvardiol radarda

Manchester City'ye transfer olmadan önce Real Madrid'in ilgi alanları arasında yer alan Rayan Cherki'nin adı da öne çıkıyor. Cherki, Avrupa futbolunun dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Josko Gvardiol ise bu yaz Manchester City ile sözleşmesini 2031 yılına kadar yeniledi. Bu durum, adı büyük kulüplerin ilgisiyle anılmasına rağmen, kulübün büyük bir cezaya maruz kalması halinde ayrılığını belirsiz kılıyor.

Manchester City'nin kaptığı 3 transfer

Bu yaz İngiliz kulübüne transfer olmadan önce İspanyol kulübünün ilgi alanları arasında yer alan 3 oyuncu göz önüne alındığında, Real Madrid'in Manchester City dosyasıyla bağlantısı daha da artıyor. Bu oyuncular Ayoub Bouaddi, Elliot Anderson ve Enzo Fernandez.

Buna rağmen, ceza ne kadar ağır olursa olsun, bu durum Manchester City yıldızlarının otomatik olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Özellikle kulübün henüz nihai cezayı almamış olması ve işlemler ile temyiz sürecinin uzun süre devam edebilmesi bunun başlıca nedenleri.

Dolayısıyla bu oyuncuların geleceği, yalnızca suçlu bulunma kararının açıklanmasına değil, davanın ve nihai cezaların ortaya çıkaracağı sonuçlara bağlı kalmaya devam ediyor.