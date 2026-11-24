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PSV, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına salı günü deplasmanda Real Madrid karşısında devam edecek. En büyük soru şu: Sakatlanan Mauro Júnior'un orta sahadaki yerini kim alacak? Santiago Bernabéu'daki maç saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Madrid'de PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Konuk ekibin sağ beki Sergiño Dest, sol beki ise Filip Kostic olacak. PSV savunmasının merkezinde Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo görev yapacak.

Mauro'nun sakatlığı nedeniyle Guus Til, PSV'nin orta sahasına geçecek. Bu hattı ön libero Kodai Sano ve Sven Mijnans tamamlayacak.

Til'in orta sahada başlamasıyla Real Madrid karşısında en uçta Ricardo Pepi oynayacak. Ivan Perisic sağ kanattan hücuma destek verirken Ruben van Bommel sol kanatta başlayacak.

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PSV, geçen cumartesi Vriendenloterij Eredivisie'de moral buldu. Lider, NEC karşısında hiç zorlanmadı ve Nijmegen'den 4-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

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Real ise Celta de Vigo karşısında evinde son anda galibiyete ulaştı. Carlos Espi, bitime beş dakika kala attığı golle skoru 2-1'e getirerek maçın galibiyetini getiren isim oldu. Böylece José Mourinho'nun takımı, lider FC Barcelona'nın üç puan gerisinde yer aldı.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında dört galibiyetle topladığı 12 puanla zirveyi paylaşıyor. Aynı puana ulaşan tek takım Paris Saint-Germain.

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PSV ise play-off'lardaki eleme turuna katılmak için yeterli olan 24. sırada. Eindhoven ekibi ilk dört maçından dört puan çıkardı.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.